WORSTRASH、The BONEZのT$UYO$HIをプロデューサーに迎えた新曲「Love Me Kill Me」MV公開
WORSTRASHが、12月24日に配信リリースした新曲「Love Me Kill Me」のミュージックビデオをあわせて公開した。
新曲「Love Me Kill Me」はThe BONEZのT$UYO$HI (B)をプロデューサーに迎え制作された。WORSTRASHならではの疾走感溢れるポップパンクサウンドを研ぎ澄ましたキャッチーな仕上がりとなっている。
WORSTRASHは2017年に東京で結成。ポップさとラウドさを併せ持った作風に加え、楽曲ではHIP HOPアーティストとのコラボレーションなどシーンを横断した活動を積極的に行なっている。先ごろJMSとのマネジメント契約も発表され、今後の動向にも注目が集まるところだ。
■「Love Me Kill Me」
2025年12月24日(水) 配信リリース
Produced by T$UYO$HI (The BONEZ)
https://worstrash.lnk.to/LoveMeKillMe
