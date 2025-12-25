本田圭佑が代表取締役社長を務めるNow Do株式会社が記者会見を行った

元日本代表MF本田圭佑が代表取締役社長を務めるNow Do株式会社が12月25日、企業対抗スポーツリーグ「CORPORATE LEAGUE」の構想発表記者会見を行った。

本田は「企業の将来あるべき姿をスタートする形になるのではないか」と述べた。

このリーグは企業対抗戦としてスポーツを行うもので、第一弾の競技は本田が考案した4人制サッカー「4v4」が用いられる。株式会社運動通信社、パーソルイノベーション株式会社と3社共同で立ち上げられ、運営されていく。

3社の代表が共同で行った記者会見では、その立ち上げの意図として働くことへの幸福度、エンゲージメントやモチベーションが高まっているかという課題に対し、社会人スポーツの伝統的な文化を大切にしながら新しいものを立ち上げたいとされた。

また、コロナ禍以降、リモートワーク等も増え社内のコミュニケーションは希薄化していることを受け、社員同士でチームを組んで参加することでコミュニケーションや共同で何かに向かう機会を創出すること。そして、企業間での新しいビジネスにつながる関係性を創出することや、日々の運動習慣を取り戻すきっかけにする健康面への働きかけにもつながるものになるとした。

小学生年代で実施されている「4v4」の大人バージョンを求める声もあったという本田は、「上を目指して勝つためだけにやる子供たちとは違い、ネットワーキングや採用など企業に影響を与えることができれば。最終的には心身ともに健康になる姿があれば素晴らしい。今の時代に合っていると思う」と話した。また、AI（人工知能）が発展するなかで人の働く時間が減る可能性があると指摘し、「時代を先駆けて、企業の将来あるべき姿をスタートする形になるのではないか」とも述べた。

また、本田は「できれば新しいスポーツを作りたい。4v4を採用したのもそれが大きいし、次はぶっ飛んだものを考えたい。色々な企業からも新しいスポーツのアイディアをもらえたら嬉しい。個人的に、次は駅伝なんかが良いかなと思う」と、将来的な展開についても話した。

来年1月から3月のPOC（実証リーグ）は主催者やパートナー企業を中心に行い、首都圏、全国、グローバル展開と段階的な拡大を目指しているという。（轡田哲朗 / Tetsuro Kutsuwada）