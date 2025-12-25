ミルクボーイ内海、ちいかわ＆ナガノキャラなどぬいぐるみぎっしりの“ちいかわツリー”披露に反響「ナガノツリーやんかそれは」「可愛すぎ〜」
“ちいかわ好き芸人”として知られるお笑いコンビ・ミルクボーイの内海崇（40）が24日、自身のXを更新。“ちいかわ愛”あふれるクリスマスツリーを披露した。
【写真】「可愛すぎ〜」ミルクボーイ内海が披露したちいかわ＆ナガノキャラが詰め込まれた“ちいかわツリー”
内海は「盛りだくさんのちいかわツリー！メリークリスマス！」のコメントとともに、クリスマス仕様のちいかわ・ハチワレ・うさぎのほか、同作の2023年のクリスマスエピソードに登場した“人間の足”をモチーフにしたキャラ、ちいかわの生みの親であるナガノ氏のキャラである「くま」「もぐらコロッケ」「アザラシ」などのぬいぐるみがびっしりと詰め込まれたツリーの写真をアップ。
この投稿にファンからは「最高に癒されるツリーですね」「可愛すぎ〜」「今、幸せのおすそわけをいただきました」「こんなん、なんぼあっても」など称賛のコメントのほか、「負けない」「我が家もちいかわツリーです」など自らの“ちいかわ愛”ツリーを披露するファンや、「ナガノツリーやんかそれは」などの“ツッコミ”の声も見受けられた。
