　“ちいかわ好き芸人”として知られるお笑いコンビ・ミルクボーイの内海崇（40）が24日、自身のXを更新。“ちいかわ愛”あふれるクリスマスツリーを披露した。

　内海は「盛りだくさんのちいかわツリー！メリークリスマス！」のコメントとともに、クリスマス仕様のちいかわ・ハチワレ・うさぎのほか、同作の2023年のクリスマスエピソードに登場した“人間の足”をモチーフにしたキャラ、ちいかわの生みの親であるナガノ氏のキャラである「くま」「もぐらコロッケ」「アザラシ」などのぬいぐるみがびっしりと詰め込まれたツリーの写真をアップ。

　この投稿にファンからは「最高に癒されるツリーですね」「可愛すぎ〜」「今、幸せのおすそわけをいただきました」「こんなん、なんぼあっても」など称賛のコメントのほか、「負けない」「我が家もちいかわツリーです」など自らの“ちいかわ愛”ツリーを披露するファンや、「ナガノツリーやんかそれは」などの“ツッコミ”の声も見受けられた。