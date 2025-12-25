▼エイシンフェンサー（吉村師）前走は香港帰り。久々の分、伸び切れなかったのかも。今回は順調に来ています。叩いたことで息遣いもいいと思いますよ。

▼グレイイングリーン（池江師）今朝は馬場が重くて動かなかっただけで順調です。千四が一番いいし、内回りもいいと思う。良馬場が理想ですね。

▼グロリアラウス（斉藤崇師）状態は変わらず、悪くないですよ。前走は千六でしたが上手に走ってくれた。相手が強くなるけど、ここでいい競馬をしてくれれば来年が楽しみ。だいぶ力はつけています。

▼シャドウフューリー（杉山晴師）中3週で詰めて使うので、それがどう出るか。調教では気になるところはなく、状態は維持できています。

▼シュタールヴィント（矢作師）いつもの動きで変わらずですね。できれば速い流れの方がいい。これぐらいの距離が合う。

▼ジューンブレア（荻野助手）先週より良くなっています。前走はG1でも差し返そうとしていた。ジョッキー（武豊）は1F延びて千四でもいいと言ってくれた。

▼ショウナンザナドゥ（松下師）順調に来ています。前走は出遅れが全て。スタートを決めて、流れに乗れば。精神的には大人になっていると思う。

▼ダノンマッキンリー（藤原師）順調に来ています。前走はG1でも悲観する内容ではなかった。今回は条件も合うので。

▼フォーチュンタイム（吉岡師）今朝はこの馬のリズムで。先週末（20日、坂路4F53秒0〜1F12秒1）は今朝より馬場が悪い中、しっかり走っていた。仕上がりはいいと思います。

▼ミッキーゴージャス（安田師）今朝はどんな癖があるのか知ってもらう意図でジョッキー（横山和）に乗ってもらった。ワンターンの千四はいい条件だと思います。

▼モズメイメイ（前川師）今朝は重い馬場のせいか思ったほど動かなかったけど状態は変わらず。脚をためて、きっかけをつかめれば…。

▼ヨシノイースター（中尾師）重い馬場でも最後までしっかり動いていました。最近、上手に競馬をしてくれていると思います。今、ゲートは大丈夫。痛いところもない。

▼ルガル（杉山晴師）今朝はしまいだけの指示でしたが、うなるような手応え。前走は久々にこの馬らしい走りだったと思います。