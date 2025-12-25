中尾明慶、12歳長男が今年1度だけあった“夫婦喧嘩”を明かす 親子の会話に反響「可愛すぎる夫婦」 妻は仲里依紗
俳優の中尾明慶（37）が23日、自身のYouTubeチャンネルを更新。長男（12／※SNS上の愛称はトカゲ君）とのほほ笑ましい親子のやり取りを公開した。
【動画】「靴蹴った、蹴らない喧嘩可愛すぎる」長男が明かした中尾明慶＆仲里依紗の“夫婦喧嘩”
中尾は「年末の大掃除したらブチギレされそうな展開です…」と題した動画の後半で、長男と食事を楽しむ様子を披露。そこで、長男が最近「シャープペンシル」が流行っているということで購入したことを明かした。
「これで勉強を頑張る気になるんだったら、安いもんかと思って。帰りに『これで勉強頑張ってな』って言ったら、『いや、別に勉強は頑張らないよ』とか言って」と話し、思わず『おい!!』とツッコんだエピソードを紹介している。
さらに、「今年の夫婦喧嘩の回数」を発表し、長男に「2025年さ、あんまりパパとママ（仲里依紗）喧嘩してないと思わない？」「俺あんまり記憶ないんだけど、ママとバトルした」と尋ねると、長男は「靴を蹴ったか蹴ってないかみたいな」と、ほほ笑ましい喧嘩エピソードを話し出した。
このエピソードに、中尾もスタッフも「なにそれ」と笑い、長男は「それでママがイライラして靴を蹴って、パパが『なんで蹴るの』って言ったところでバチバチになった」と、当時の状況を説明し、2025年に1度だけあったという喧嘩を披露した。
笑顔あふれる親子の会話に、コメント欄には「トカゲくん可愛すぎる〜〜!!!」「父子のほのぼの動画で、今日も癒されました」「ほっこりする」「靴蹴った、蹴らない喧嘩可愛すぎる夫婦」「トカゲくん日に日に大人になってるー」などの声が寄せられている。
中尾は、2013年4月に俳優・仲里依紗と結婚、同年10月に長男が誕生した。
