お笑いコンビ「麒麟」の川島明（46）が24日深夜放送のABCテレビ「これ余談なんですけど…」（水曜後11・10）に出演。飲み会の悩みを打ち明けた。

川島の酒量、飲み会の長さを後輩のニューヨークやかまいたち・山内健司に指摘された川島。おなじく酒好きのかまいたち・濱家隆一に「後輩との付き合い、どうしてる？」と相談した。司会を務めるTBS「ラヴィット！」の出演陣を気遣い、飲み会を曜日別に開くも「ふた開けたら、飲みが長いとか言われる」とぼやいた。

「ライス」の関町知弘からも「川島さんとカラオケに行かせて頂いたとき、ただただつまんない、長いカラオケでした。ほんとにヒドイです」とダメ出しが。「川島さんにフジモン（FUJIWARA・藤本敏史）さんがくっつくと、もう“地獄の極み”みたいになるんですよ」と酷評された。

濱家も「ちょっと自制しないと…。僕、とろサーモンの久保田さんからも聞いてます。“土曜日の川島明が世に出たらラヴィット！は終わる”って」と忠告。川島は大笑いで、「コンプラ違反はしてないけど、（酒を飲むと）あまりにも長いし、ボケすぎっていう…」と反省。オフ中の川島は、オンで見せる抜群のワードセンスやコメント、的確な進行ぶりとは真逆のようだ。

川島は「やっぱ長いって意見が圧倒的に多い。俺とかNON STYLE・石田は笑い飯さんと行ってたから」と、明け方までの飲み会に慣れている世代だと主張。「西田さんと焼酎1杯200円みたいな安い立ち食いおでん屋さんで、ヒザ壊れるまで飲んで、お会計6万8000円いった」と武勇伝を語った。

濱家も「笑い飯に育てられた世代は、その弊害あると思います」と共感。だが、「僕はリリーとトット・桑原だけ誘って、その2人にすごくお金使って、スッキリしてる」と告白した。

ただ、そのリリーからは「濱家さんは2023年ぐらいからハゲだして、それがツボでウォッチングしてる。当時はゴルフボール大だったのが、この前バーで寝てるの見たらコースターと同じぐらいの大きさ。思わずハイボール置いた」とイジられた。

濱家が「俺、今狭間なんです…ハゲで笑い取りたい気持ちもあるし、情けない気持ちもあるし…」と脱力する中、川島は「ほらこれや。一生懸命課金して、こんなこと言われるねん」と先輩の悲哀を訴えていた。