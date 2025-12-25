関東「初日の出」午前6時45分前後…注目は“神々しい”と人気の茨城・大洗磯前神社の鳥居越しの絶景　鹿島臨海鉄道が初の臨時便

“神々しい”と評判の初日の出へ、臨時列車が出されることになりました。

2025年も残りわずか。

1週間後は2026年の元日ということで、気になる関東の初日の出情報を見ていきます。

関東は朝早くから晴れる見込みで、日の出は午前6時45分前後です。

江ノ島や犬吠埼といった人気スポットをはじめ、各地で「初日の出」が拝めそうです。

中でも今回注目したのは、茨城県の大洗海岸です。

岩場にある鳥居越しの日の出が“神々しい”と人気で、元日は毎年多くの人でにぎわいます。

こうした中、鹿島臨海鉄道が初の臨時便を出すことを決めました。

午前5時22分に水戸駅を出発して、午前5時40分に最寄りの大洗駅へ。

通常の始発より約40分早く到着するので、午前6時48分の初日の出に間に合います。

大洗海岸の初日の出は毎年、周辺の道路で渋滞が発生し、車では初日の出に間に合わない事態になることもあるそうです。

鹿島臨海鉄道 総務企画部・山浦俊一さん：

（臨時便で）余裕を持ってお客さまが動けるのが一番大きなメリット。大洗海岸からの初日の出で今年1年の目標を立てて、よい年を迎えていただければ。

なお、大洗海岸の2026年元日の最低気温は2度の予想なので、防寒対策をしっかりして初日の出を楽しむのが良さそうです。