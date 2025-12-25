2児の母で俳優の小沢真珠（48）が、クリスマス仕様にデコレーションされたキャラ弁を披露し、絶賛の声が寄せられている。

【映像】小沢真珠の手作り弁当（複数カット）

11歳と9歳の女の子を育てている小沢。これまでInstagramで、長女の誕生日に作った品数豊富な夕食や、朝4時半起きで作った運動会弁当なども公開してきた。「めっちゃ可愛いお弁当、食べるのがもったいなくなりますね」「真珠さん料理上手でステキ」といったコメントが寄せられ、話題になっていた。

クリスマス弁当に絶賛の声

2025年12月24日の更新では、「おとといの夜、一足早くクリスマス弁当作ってみました。おうちごはんだったのでトナカイさんのツノ（レンコンチップ）は思う存分長く作りました。持って行くには短めにした方がいいですね、蓋が閉まりませんので。このトナカイさんは鶏ひき肉入りのカボチャコロッケです。揚げ物多めなので、雪だるまの下のミートボールは揚げないミートボールにしました。今夜は何を作ろうかな。皆さんもステキなクリスマスをお過ごし下さいね！」とコメントし、クリスマス仕様にデコレーションされたキャラ弁を披露。

この投稿には「うわぁ〜すっばらしいですー」「クオリティ高すぎです、料理上手で優しい真珠ママをもつ娘さんたちは幸せですね」など、絶賛の声が寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）