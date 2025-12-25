犬が飼い主を『出待ち』する理由５選

飼い主がトイレに行ったとき、お風呂に入ったとき、なぜか愛犬がドアの外で出待ちしていることはありませんか。わんこたちはどのような気持ちで出待ちしているのでしょうか。

1.飼い主と少しでも早く再会したい

飼い主を出待ちしている多くのわんこは、「少しでも早く飼い主さんに会いたい！」という気持ちが働いています。

ほんの少しの時間であっても、大好きな飼い主と離れることに寂しさを感じたり、「飼い主さん、まだかな～？」と会える楽しみを1番近くで待っているのです。

2.遊びたい、かまってほしい

遊んでいる最中にトイレに行ったとき、あるいはお風呂に入っている間に「退屈だなぁ」と感じたとき、わんこたちは飼い主に遊んでほしい、かまってほしいという気持ちで出待ちしていることがあります。

中には「これで遊んで！」とアピールするように、おもちゃを口にくわえて出待ちしているわんこも！わかりやすくて愛らしいですね。

3.寂しくて不安

寂しがり屋なわんこの場合は、飼い主と少し離れただけでも寂しさを感じたり、心細さから不安を感じたりすることも少なくありません。

飼い主がトイレやお風呂に入っている間、鳴き声を出したりイタズラをしてしまったりと問題行動を起こしているのであれば、分離不安が疑われるので注意しましょう。

4.出待ちが習慣になっている

子犬の頃から飼い主の出待ちをしていた犬の場合、そもそも出待ちすることが習慣になっている可能性も高いでしょう。

「飼い主さんがトイレに行ったときは、ドアの外で待つもの！」「お風呂に入ったときはお風呂の前で待っているもの」と自然に思い込んでいる犬も多くいます。

5.本能的に「守る」意識が働いている

犬は元々群れで行動していたため、仲間が眠っているとき、食事しているとき、排泄しているときは、周りで敵が来ないよう見張っていたという説があります。

そのため、現代の犬たちも本能的に「守らなければ」という意識が働き、トイレやお風呂のドアの外で出待ちしながら警戒している犬もいると考えられます。

犬が飼い主を出待ちするときの対処法

犬が飼い主を出待ちすることで、大きな問題点はあまりありません。しかし、勢いよくドアを開けてしまうとわんこにぶつかってしまい、怪我をさせてしまう恐れがあるので、愛犬が出待ちする習慣を持つ場合は、ゆっくり丁寧にドアを開けるように心がけましょう。

そのほかにも、分離不安による出待ちが疑われる場合は、依存心が過剰に強くなっている可能性があります。日頃から、意識的にお互いひとりで過ごす時間を作り、「飼い主がそばにいなくても大丈夫」と安心させてあげましょう。

ドアの目の前で出待ちするのを防ぎたいならば、少し先に柵を設けるのがおすすめです。最近では、インテリアに馴染むようなデザインのペットゲートも販売されているので、ぜひ活用してみてください。

まとめ

いかがでしたか。犬が飼い主を出待ちするのは、「早く会いたい」「寂しい」「かまってほしい」という心理が働いていることが多い印象です。ドアの目の前で出待ちしていると、怪我をする危険も懸念されるので、ペットゲートなどを活用して出待ちに対処しましょう。