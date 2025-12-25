中山美穂、デビュー40周年記念映像作品『Thank You for the Memories』キービジュアル＆収録内容公開
中山美穂の歌唱シーンを中心にまとめた映像作品『中山美穂 40th Anniversary Thank You for the Memories』の、キービジュアル、収録曲、特典映像の内容が公開された。
2026年3月4日にリリースされる同映像作品は、『夜のヒットスタジオ』や『FNS歌謡祭』といったフジテレビに残る中山の歌唱映像を収録したBlu-ray3枚組。今作には、中山の代表曲である「色・ホワイトブレンド」「WAKU WAKUさせて」「You're My Only Shinin' Star」「ただ泣きたくなるの」などが収録される。
また、特典映像として『夜のヒットスタジオ』よりオープニングメドレー＆トーク、『お台場レインボー花火』より『中山美穂「Thank You the Memories －夜空に輝くShining Star」』も収められている。
（文＝リアルサウンド編集部）