アメリカ、フランスでも大人気…！日本の「旨いカキの旬」を覚える超簡単な方法とその理由を解説【カキじいさん、世界へ行く】

カキが旨い季節がやってきた。衣はカリッと身はジューシーなカキフライ、セリがたっぷり入ったカキ鍋、炊きたてのカキご飯。茹でたカキに甘味噌をつけて焼くカキ田楽もオツだ。カキ漁師は、海で採れたてのカキの殻からナイフで身を剥いて、海で洗ってそのまま生で食べるのが好みだという。レモンをちょいと絞ればなおさらよい。うーん、旨い！

そんなカキ漁師の旅の本が出版された。『カキじいさん、世界へ行く！』には、三陸の気仙沼湾のカキ養殖業・畠山重篤さんの海外遍歴が記されている。畠山さんは「カキ養殖には、海にそそぐ川の上流の森が豊かであることが必須」と、山に植林する活動への取り組みでも知られている。

「カキをもっと知りたい！」と願う畠山さんは不思議な縁に引き寄せられるように海外へ出かけていく。フランス、スペイン、アメリカ、中国、オーストラリア、ロシア……。世界中の国々がこんなにもカキに魅せられていることに驚く。そして、それぞれの国のカキの食べ方も垂涎だ。

これからあなたをカキの世界へ誘おう。 連載第31回『「旨いかき」を探してアメリカへ渡った日本人が、オイスターバー発祥の地「ニューオーリンズ」で見た驚きの光景』に引きつづき、今回は世界のカキと養殖にまつわる物語だ。そもそもカキとはどんな貝なのだろうか。

【前回まで】

ミシシッピ川源流近くのメサビ鉄山を訪ねる旅が、写真家の大竹英洋君の提案で始まった。森と海のつながりを探るカキじいさんは、妻らとともにミネソタへ向かい、スペリオル湖畔から鉄鉱石輸送の歴史や五大湖の地理を知る。翌日、世界最大級の露天掘りであるメサビ鉄山に立ち、赤い大地が太古の植物プランクトンと鉄の反応によって生まれたことを実感。ミシシッピ川源流で採水したボトルを抱え、川の“味”にまで鉄の気配を感じ取ったカキじいさんは、一路、河口のニューオーリンズへ向かう。オイスターバー発祥の地で出会ったのは、黒人労働が支えてきた干潟のカキ養殖、名物ガンボスープ、そして複雑に入り組むミシシッピ・デルタの巨大漁場。行き当たりばったりの“なんとかなるさ旅”は、カキの歴史とアメリカ南部の影を映し出し、ワニが闊歩する亜熱帯の海へと続いていく…。

「森は海の恋人運動」って何だろう？

「森は海の恋人運動」――。この標語のようなスローガンは、1989年（平成元年）、宮城県の気仙沼湾の海辺で生まれました。カキを養殖している漁師さんたちが、海から遠く離れた山に、ブナ、ナラ、ミズキなどの落葉樹の森づくりを始めたのです。

カキの漁場は、世界中どこでも、河川の水と海水が混じる汽水域です。森の腐葉土に含まれる養分が、カキのえさの植物プランクトンを増やしているのです。ですから、川の領域の森林が豊かであれば餌が多く、おいしいカキが育つのです。

カキにとっていいプランクトンは珪藻類というものです。カキは呼吸のために1日200リットルもの海水を吸い、エラという器官にプランクトンをひっかけて食べているのです。ですから、珪藻類が多くいると、カキのえさがたくさんあるので育ちがよくなります。

ところが、問題があります。川の流域には、人間の生活が横たわっています。川が汚れると、海のプランクトンの種類が変わり、渦鞭毛藻という赤潮プランクトンが発生します。それを食べると、白いカキが血ガキとよばれる真っ赤な身になるのです。川が汚れると起こる赤潮の原因は、すべて陸側（人間の側）にあるのです。

ナラやクヌギなどは、ドングリの実をつけますので、森の動物や鳥たちのえさとなります。冬が近づくと葉が落ち、土の中にいる虫たちのえさになります。落ち葉が腐葉土になると、雨がふるたびに養分が地下水に溶け、川に流れ、農作物を育てます。さらに海に下ると、汽水域で、植物プランクトンや海藻を育てます。

海がきれいであるためには、森が豊かであることが大切なのです。森は海に恋い焦がれ、海は森を恋いながらともに生きる――。そのためには山と海を大切に思う人の心が大切です。漁師たちは山に広葉樹を植えながら、人の心にも木を植え続けているのです。

カキってどんな貝？ 〜カキの育ち方と養殖法

みなさんに、カキ養殖業の一年をご紹介しましょう。カキ養殖業は、まずカキの子ども（種ガキ）をとることから始まります。

カキは、英語で名前にRがついている月が、カキがおいしいといいます。9月（September）から4月（April）までの8カ月間です。これは北半球の大半の国であてはまります。夏になって水温が上がってくると、カキは産卵の準備に入るからです。

マガキという種類のカキは、広島や宮城などほとんどの産地で養殖されています。梅雨が明けて、暑い日が続くようになると水温もどんどん上がり、カキの卵は成熟してきていよいよ産卵を開始します。まるで牛乳のような乳白色の液体を海中にふきだすのです。一つのカキが産卵を開始すると、あっちでもこっちでも、いっせいに始まりますので、カキの筏のまわりは乳白色になります。

メスのカキ一個は、だいたい1億個の卵を産みます。オスは10 億個もの精子を放出するのです。カキの卵は受精し、約3週間後、海の中をただよいながら成長します。約300ミクロン（1ミクロンは1ミリメートルの1,000分の1）の大きさになると、なにかにくっつきたくなる性質があります。

このとき、ホタテ貝の貝殻のまんなかに穴を開け、針金を通したコレクター（付着器）を海に入れてやるのです。一枚のホタテ貝の殻に30から100個のカキがくっつきます。針金1本に約70枚のホタテ貝の殻がつながれていて、1連、2連と数えます。これが宮城県で毎年、150万連とれます。

北上川河口の石巻湾の奥には、万石浦という広い内海があります。ここはカキの養殖の発祥地であり、種ガキの大生産地です。この種ガキは、国内はもとよりアメリカやフランスでも宮城種として知られています。強くて早く育つうえに、とってもおいしい宮城種のカキは、多くの人々に愛されているのです。

連載『カキじいさん、世界へ行く！』第32回

構成／高木香織

●プロフィール

畠山重篤（はたけやま・しげあつ）

1943年、中国・上海生まれ。宮城県でカキ・ホタテの養殖業を営む。「牡蠣の森を慕う会」代表。1989年より「海は森の恋人」を合い言葉に植林活動を続ける。『漁師さんの森づくり』（講談社）で小学館児童出版文化賞・産経児童出版文化賞JR賞、『日本〈汽水〉紀行』（文藝春秋）で日本エッセイスト・クラブ賞、『鉄は魔法つかい：命と地球をはぐくむ「鉄」物語』（小学館）で産経児童出版文化賞産経新聞社賞を受賞。その他の著書に『森は海の恋人』（北斗出版）、『リアスの海辺から』『牡蠣礼讃』（ともに文藝春秋）などがある。2025年、逝去。

