KDDIと沖縄セルラーは、オンライン専用ブランド「povo2.0」で、年末年始キャンペーンの第1弾となる「歳末祭」を開始した。期間は12月31日まで。

同キャンペーンでは、対象のトッピングの購入で特典が付与される「歳末ボーナス」に加え、年末年始の長期休暇需要に合わせた「データ使い放題（7日間）」の期間限定販売などが実施される。

povoでは、年末年始に2つのキャンペーンを実施する予定で、歳末祭はそのうちの第1弾となる。

対象トッピング購入で「24時間使い放題」をプレゼント

期間中、対象となるデータトッピングを購入すると料金据え置きで、もれなく「データ使い放題（24時間）」のプロモコードが付与される。プロモコードの入力期限は、2026年1月15日まで。

対象のトッピングは「3GB（30日間）」から「1.2TB（365日間）」まで設定されており、Amazonプライムセットとのセットトッピングも対象となる。

さらに、有効期限が「365日間」の長期トッピング（60GB、120GB、360GB）を購入した場合は、上記の24時間使い放題に加え、購入したトッピングに応じて3GB～15GBの「追加データボーナス」が付与される。追加データボーナスの入力期限は、2026年11月25日まで。

年末年始に特化した「7日間使い放題」も登場

対象トッピング 利用料 追加データボーナス 3GB（30日間） 990円 - 5GB（30日間） 1380円 30GB（30日間） 2780円 60GB（90日間） 6490円 90GB（90日間） 7980円 300GB（90日間） 9834円 150GB（180日間） 1万2980円 180GB（180日間） 1万4880円 60GB（365日間） 1万3200円 3GB（30日間） 120GB（365日間） 2万1600円 5GB（30日間） 360GB（365日間） 2万6400円 15GB（30日間） 1.2TB（365日間） 3万8640円 - 60GB（365日間）＋Amazonプライム（1年間） 1万6700円 120GB（365日間）＋Amazonプライム（1年間） 2万5100円 360GB（365日間）＋mazonプライム（1年間） 2万9900円 1.2TB（365日間）＋Amazonプライム（1年間） 4万2130円

また、年末年始の帰省や旅行に向けた「データ使い放題（7日間）」トッピングが1800円で提供されている。

通常、povoの「データ使い放題」は24時間単位（330円）が基本だが、今回のトッピングは7日間連続で利用できる。外出先でも、データ残量を気にせず過ごしたいユーザーに向けたトッピングとなる。

オリジナルグッズが当たるSNSキャンペーン

トッピング名 利用料 販売期間 データ使い放題（7日間） 1800円 12月23日～2026年1月5日

あわせて、povo公式X（旧Twitter）アカウントでは、抽選で30人に「povo ブランケット」が当たるリポストキャンペーンも始まった。

povo公式アカウントをフォローし、対象の投稿をリポストすれば参加できる。応募は12月31日まで。