「旨いかき」を探してアメリカへ渡った日本人が、オイスターバー発祥の地「ニューオーリンズ」で見た驚きの光景

カキが旨い季節がやってきた。ジューシーなカキフライ、炊きたてのカキご飯。茹でたカキに甘味噌をつけて焼くカキ田楽もオツだ。カキ漁師は、海で採れたてのカキの殻からナイフで身を剥て、海で洗ってそのまま生で食べるのが好みだという。

そんなカキ漁師の旅の本が出版された。『カキじいさん、世界へ行く！』には、三陸の気仙沼湾のカキ養殖業・畠山重篤さんの海外遍歴が記されている。

「カキをもっと知りたい！」と願う畠山さんは不思議な縁に引き寄せられるように海外へ出かけていく。フランス、スペイン、アメリカ、中国、オーストラリア、ロシア……。世界中の国々がこんなにもカキに魅せられていることに驚く。そして、それぞれの国のカキの食べ方も垂涎だ。

これからあなたをカキの世界へ誘おう。連載30回「気仙沼のカキ漁師が大興奮…アメリカの「赤い大地」が証明する、南アメリカ原生林「生命の謎」」にひきつづき、メサビ鉱山からミシシッピ川をくだってニューオーリンズへ向かう旅である。どんな胸躍る出会いがあるのだろうか。

【前回まで】

ミシシッピ川源流近くのメサビ鉄山を訪ねる旅が、写真家の大竹英洋君の提案で始まった。森と海のつながりを探るカキじいさんは、妻らとともにミネソタへ向かい、スペリオル湖畔から鉄鉱石輸送の歴史や五大湖の地理を知る。翌日、世界最大級の露天掘りであるメサビ鉄山に立ち、赤い大地が太古の植物プランクトンと鉄の反応によって生まれたことを実感。自然を見つめる旅の中で、先住民の壁画や雄大な湖、そして大河の始まりに触れたとき、3,800キロ先の海で育つカキの姿までがひとつに結びついて見えてきた。

川はフルボ酸鉄の味がする

カキの漁場は世界中、河川水と海が交わる汽水域です。河川水に含まれる、フルボ酸鉄がえさとなる植物プランクトンの発生に関わっているからです。

わたしはどこの川に行っても必ず水を飲みます。ミネソタ州のミシシッピ川源流の水も、もちろん口に含んでみました。まちがいありません。たしかに、フルボ酸鉄の味がします。

それはそうでしょう、アメリカ最大の鉄鉱石鉱山メサビ鉄山が近いのですから。味わっただけでは証拠になりません。ペットボトルに採水して持ち帰り、分析をすることも旅の大きな目的なのです。

もう35年も前、松永先生が、気仙沼湾に注ぐ大川と、気仙沼湾の生物生産との関係を調査されました。その時学生に語っていたことをおぼえていました。

「ガラスの容器は、絶対に使っては駄目です」

と言っていたのです。ガラスはごく微量ですが鉄が含まれていて、そのデータはまったく役に立たない、というのです。容器は、プラスチックのペットボトルを使うこと。何度も学生にそう言うのを耳にしていました。

まずミシシッピ源流の水を、ペットボトル3本に採りました。ホテルの冷凍庫で凍結してもらうのです。源流から川沿いに半日ほどかけて飛行場のある州都ミネアポリスまでくだりました。もちろん途中で採水しました。

本当は車で河口のニューオーリンズまでくだりたいのですが、10日はかかりそうです。8月8日でお盆が近づいていました。お盆は先祖を祀る大事な行事です。家に帰らなければなりません。セントポール空港近くのホテルに1泊し、翌朝、ニューオーリンズ目指して飛び立ちました。

到着した空港名は、ルイ・アームストロング空港。「サッチモ」の愛称で知られるジャズの神様の名です。

大西洋のカキを食べる

ニューオーリンズといえば、ジャズとビールと、カキ。オイスターバーの発祥地です。空港に降りると、圧倒的に黒人の人が多いのです。皆さん生き生きしています。わたしたちも、ワクワクしてきました。

外に出るとミシシッピ上流とは暑さがまったく違います。それもそのはず、隣はテキサス州。その隣はメキシコですからね。

ここがアメリカ南部か。とうとうやってきました。

今回のアメリカ・ミシシッピ行きは、上流部は大竹君の案内でよい旅となりました。でも、下流のニューオーリンズにはカキを養殖している知り合いがいませんでした。じつはわたしは旅に出るとき、細かい予定は立てず行きあたりばったりが多いのです。”なんとかなるさ旅”が好きなのです。

海を目指して車を走らせると、カキの絵がデザインされているレストランがありました。ちょうど昼食の時間でしたので、店に入り食事をすることになったのです。店内には昔の養殖場の写真がはられていて、まるで博物館に入ったみたいです。

「カキじいさんの勘はすごいですね」

と、津田潮さんも大竹君も驚いています。

ミシシッピデルタのカキ養殖は、地蒔き式といって、広大な干潟にカキの種苗（稚貝）をバラまいて養殖する方法です。

昔、万石浦で小規模ですが、この方法で養殖をするのを見たことがあります。若い頃、フランスに視察に行ったとき、大規模な養殖場は見ました。この方式は、干満の差が大きく、大きな干潟が出現する海で行われています。

ちなみに日本では、ほとんど垂下式養殖です。今から百年ほど前、宮城新昌が発明しました。筏を浮かべてカキの稚貝をぶら下げて養殖する方法です。

店に貼ってある写真を見て気が付いたことがあります。干潟で働いている人がほとんど黒人なのです。東北大学のカキ博士だった今井丈夫先生から中学生のとき聞いた話を思い出しました。

アメリカ南部には、アフリカから連れてきた黒人の奴隷を働かせて、綿やサトウキビなどを栽培する大規模な農園がありました。これをプランテーションといい、カキの養殖も同じような歴史があります。

アメリカ南部のカキ養殖の歴史をひもとくということは、人種問題というアメリカが抱える最大の問題に触れることになるのです。

アメリカ南部の名物料理「カキのガンボスープ」

レストランに入ると、「ガンボスープ」というアメリカ南部の名物料理が出てきました。たっぷりのカキに、オクラ、トマト、カニなどを煮込んだものです。ガンボとはオクラのことです。さまざまなものが交じり合った地。そこがニューオーリンズです。

アメリカ・ミシシッピの旅も終わりが近づいていました。もう8月10日、お盆が近づいて妻はそわそわし始めました。カキ生産者を訪ねて船で生産現場に行きたいのですが、知り合いがいませんでした。

昼食を食べたレストランのご主人に話かけると、

「いい人がいます。紹介しましょう」

と、場所を教えてくれました。

「カキじいさんの嗅覚はすごいですね」

と、大竹君もびっくりしています。ゆっくり海辺の方に車を走らせるとカキの殻が見えました。ベルトコンベヤーが動いていて、トラックに殻が落ちています。カキをむく作業場があって、いまむいていることがわかりました。

作業場に入っていくと、男の人が対応してくれました。

「日本のカキ生産者です」

と話しますと、驚いています。作業場では、50人ほどが、ナイフでカキをむいています。黒人が多いようです。名刺を差し出しますと、

「私は経営者ではありません。主は今日は不在です。私は現場監督のような立場です」

と言いました。

中を案内してもらうと、冷蔵庫の中は容器に入ったむき身のカキがたくさん重なっていました。大西洋ガキのむき身です。さっき食べたニューオーリンズの名物料理、ガンボスープの食材になるのです。

応接間には、漁場の大きな航空写真が張られています。ミシシッピ川をはさんで複雑に絡み合った広大な入り江の写真です。とにかく広大です。漁場の近くの基地まで車で半日かかります。そこから養殖場まで、船で2時間はかかるというのです。

「ここの取材は、最低1週間はかかるね。今回はあきらめましょう。来年また来ましょう」

ということになりました。

冷蔵庫の中には大きなザリガニのようなものが袋に入って、いっぱい積み上げられています。これもガンボスープの食材です。いいダシが出るのです。冷凍した魚も積み上げられています。汽水のザリガニを捕るしかけに入れるえさです、と教えてくれました。

大竹君が、

「ミシシッピデルタをめぐる乗り物、ホバークラフトが運行しているので乗ってみましょう」

と言いました。さまざまな水草が浮かんでいて、スクリューの船では行けないのです。飛ぶように船は進みます。何か大きなものが動いています。でっかいワニです。ここは亜熱帯、カキとワニが共存しているのです。

…つづく「アメリカ、フランスでも大人気…！日本の「旨いかきの旬」を覚える超簡単な方法とその理由を解説【かきじいさん、世界へ行く】」では、カキじいさんが 「森は海の恋人運動」 をなぜ大切にするのか、その原点に迫ります。

連載『カキじいさん、世界へ行く！』第31回

構成／高木香織

●プロフィール

畠山重篤（はたけやま・しげあつ）

1943年、中国・上海生まれ。宮城県でカキ・ホタテの養殖業を営む。「牡蠣の森を慕う会」代表。1989年より「海は森の恋人」を合い言葉に植林活動を続ける。『漁師さんの森づくり』（講談社）で小学館児童出版文化賞・産経児童出版文化賞JR賞、『日本〈汽水〉紀行』（文藝春秋）で日本エッセイスト・クラブ賞、『鉄は魔法つかい：命と地球をはぐくむ「鉄」物語』（小学館）で産経児童出版文化賞産経新聞社賞を受賞。その他の著書に『森は海の恋人』（北斗出版）、『リアスの海辺から』『牡蠣礼讃』（ともに文藝春秋）などがある。2025年、逝去。

