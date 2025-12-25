平畠啓史セレクト！ J２年間“至極の11人”｜混戦の左サイドで推したいのは秋田の佐藤大樹。いわきの五十嵐聖己は覚えておいて損はない
2025シーズンの各カテゴリーのアウォーズが終わると、今年も残り１週間ほど。年が明けるとすぐに新体制発表からキャンプ。そして百年構想リーグに突入とかなりあわただしい年明けになる予感だ。
その前に、今回はJ２アウォーズのベストイレブンに選ばれた選手以外で、勝手にベストイレブンを選ぶという企画。勝手に選んでいるので、出場試合数はある程度は考慮するものの、数字だけでなく印象に残った選手を、順位にあまりとらわれることなくピックアップしてみたいと思います。
GKは長崎の後藤雅明。シーズンが進むにつれて、どんどん存在感が増した後藤。終盤の何試合かは後藤のセーブがなければ、結果が変わっていたような試合も少なくはなかった。そして、最終節アディショナルタイムのスーパーセーブ。勝点「１」を手繰り寄せたとかの問題ではない。シーズンを決めるスーパービッグセーブなのだ。
終盤の負傷で欠場を余儀なくされた大宮の笠原昂史は、シーズンを通して素晴らしいパフォーマンスだった。仙台の林彰洋は存在感抜群だった。鳥栖の泉森涼太はすべてのプレーのレベルが高く、フィードも安定していた。ただ、後藤の常日頃のパフォーマンスと最終節のセーブの重要度を考えると、やはりGKは後藤を推したい。
右サイドバックは千葉の郄橋壱晟。12節の熊本戦は出場しなかったが、その他のゲームはフルタイム出場。プレーの安定感。気の利いたポジショニング。８節・水戸戦のゴラッソ。J１昇格プレーオフ決勝でのアシスト。キックの精度もすこぶる高い郄橋。１シーズンを通して安定したパフォーマンスを継続した。
左サイドにはいわきの五十嵐聖己。全試合出場で６G４A。走れるしフィジカルも強いしロングスローも飛距離十分。さらに、この選手は迫力ある攻撃性が魅力。縦に仕掛けた時の勢いは凄まじく、シュートはスピードもあってかなりの破壊力。この選手は覚えておいて損はない。３バックの左に入る徳島の青木駿人も対人の守備やフィードはかなり安定していた。
センターバックの一人目は千葉の鈴木大輔。６連勝でスタートした千葉だったが、シーズンは山あり谷ありで難しい時期もあった。しかし、崩れなかったのはキャプテンマークを巻いて奮闘する鈴木の存在があったからこそ。自分のプレーだけでなく、常に周りに声をかけ、ディフェンスラインだけでなくチームをまとめ上げた。千葉のJ１復帰の立役者の一人である。
センターバックのもう一人は鳥栖の井上太聖。順天堂大卒のルーキーながら全試合出場。第１節は途中出場だったが、２節からはフルタイム出場。守備時の反応が良く、優れた対応力で人に対して簡単に負けることはない。そして安定したボール扱いで、３バックの右から前が空いていると巧みにボールを運んだ。ボールを大事にする鳥栖のサッカーで、後方からボールを繋ぐことができる井上の存在は貴重だった。
大卒ルーキーでは東京国際大から水戸に加入した板倉健太も素晴らしい活躍。危機察知能力に優れ、的確なカバーリングでディフェンスラインに安定感をもたらしていた。
ボランチの一人目はいわきの山下優人。37試合出場で５G９A。磐田から横浜FMにシーズン途中で移籍したジョルディ・クルークスと並んでアシストランキングトップ（途中で移籍したのにアシスト１位のクルークスは凄いな〜）。
兎にも角にも、この選手は左足の精度！ コーナーキック、フリーキックで山下が蹴ると必ず良いところにボールが来る。セットプレーになると、見ている側の期待感は上がるし、いわきの選手が信頼して飛び込んでいく様子が伝わってくる。後半戦のいわきは調子も良く、魅力的なサッカーを披露。あと数試合、このメンバーでのサッカーを見ていたかった。
