「真剣に悩みましたが...」湘南の平岡大陽はなぜ移籍を決断したのか。新天地は京都「コツコツと積み重ねていきたい」
「この度、京都サンガF.C.へ移籍することになりました」
湘南ベルマーレの公式サイトで、平岡大陽が報告する。23歳MFは、履正社高を卒業後の2021年にプロのキャリアをスタートさせたクラブへの想いを明かす。
「夢だったプロの世界へ導いてくれたこのクラブに心から感謝しています。僕は湘南ベルマーレに声をかけてもらえていなかったら、プロサッカー選手になることができていなかったと思います」
貴重な日々だった。
「そして今日までの約５年間、浮嶋前監督や信頼して起用し続けてくださった山口監督を始めとするコーチングスタッフ、チームメイト、メディカルスタッフ、マネージャー、クラブスタッフ、スポンサー企業の皆さま、どんなときも熱く応援してくれたファン・サポーターの皆さま、素晴らしい方々に恵まれて、かけがえのない時間を過ごすことができました。
上手くいくことばかりではありませんでしたが、この恵まれた環境で試行錯誤を繰り返した日々は、僕にとって大きな財産となりました」
京都へはレンタルではなく完全移籍。「今回、移籍するべきかどうかを真剣に悩みましたが、選手として今よりも更に成長するために、新たな環境で勝負することが大切だと考え、この決断に至りました。自分はまだまだ未熟ですが、目の前のことをコツコツと積み重ねていきたいと思います」。
いつの日か、再会を誓う。「サッカーを頑張っていれば、きっとまたお会いできる日がくると思います。その時はよろしくお願いします！」。そして最後に「５年間本当にありがとうございました」と感謝を伝えた。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
