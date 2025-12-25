北斗晶、友人から届いた水炊きセットを絶賛「あまりにも美味しかった」

タレントの北斗晶が24日に自身のアメブロを更新。友人から贈られた水炊きのセットを家族で堪能した日の出来事をつづった。

この日、北斗は「昨日は、夕食でワイワイしながら友人のヨッシーファミリーが送ってくれた博多の水たき華味鳥のセットをいただきました〜」と報告。関東では水炊きに馴染みがないといい「家で作るのは、時間もかかるしちょっと難しい」と自身のイメージを明かした。

しかし、届いた商品は「全部冷凍で届いてあとは鍋に入れるだけ」と手軽だった様子で、調理中の写真とともに「スープが濃厚なのがこの時点で分かりました」とコメント。「これを2セットいただいたので、長男ファミリーと副社長と」「いただきました」と、長男・健之介さん一家らと食卓を囲んだことを明かした。

続けて、野菜は「ごぼうと豆苗が私的には凄く合ってて美味しかったです」と述べ「華味鳥さんの水炊きがあまりにも美味しかったので冷凍庫に隙間が出来た時にネット注文したいと思います」と絶賛した。

最後に「私がぴったりだったと思った豆苗は、新たな芽が出ますように。準備OK」と豆苗の写真を公開し「最高2回は目を出してくれましたが もっといけるかな〜！？」とつづった。