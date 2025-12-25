¡ÖÄ®ÅÄ¤Ç²á¤´¤·¤¿¤¹¤Ù¤Æ¤Î½Ö´Ö¤¬ËÜÅö¤ËÂç¹¥¤¡×¡ÖËèÇ¯Îò»Ë¤òºî¤ì¤¿¡×34ºÐ¤Î¹ë½£ÂåÉ½FW¤¬Êì¹ñ¥¯¥é¥Ö¤Ø´°Á´°ÜÀÒ
¡¡FCÄ®ÅÄ¥¼¥ë¥Ó¥¢¤¬12·î25Æü¡¢¥ß¥Ã¥Á¥§¥ë¡¦¥Ç¥å¡¼¥¯¤¬¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤Î¥Þ¥Ã¥«¡¼¥µ¡¼FC¤Ë´°Á´°ÜÀÒ¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¸½ºß34ºÐ¤Î¥Ç¥å¡¼¥¯¤Ï¡¢¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢ÂåÉ½¤Ç50»î¹ç13¥´¡¼¥ë¤ò¸Ø¤ë¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼¤À¡£2015Ç¯¤ËÀ¶¿å¥¨¥¹¥Ñ¥ë¥¹¤ÇJ¥ê¡¼¥°¤Ç¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤µ¤»¤¿¸å¡¢´Ö¤ËÊì¹ñ¤È¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¤Î¥¯¥é¥Ö¤ò¶´¤ß¡¢2021Ç¯¤«¤é¥Õ¥¡¥¸¥¢¡¼¥Î²¬»³¡¢2023Ç¯¤«¤éÄ®ÅÄ¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡J£±ÄÌ»»140»î¹ç£¹ÆÀÅÀ¡¢J£²ÄÌ»»91»î¹ç22ÆÀÅÀ¡£¥¼¥ë¥Ó¥¢¤Ç»Ë¾å½é¤ÎJ£±¾º³Ê¤ä½é¤Î¼çÍ×¥¿¥¤¥È¥ë¤È¤Ê¤ëÅ·¹ÄÇÕÀ©ÇÆ¤Ë¹×¸¥¤·¡¢¥¯¥é¥Ö¤ÎÎò»ËÅª½Ö´Ö¤ÎÅö»ö¼Ô¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡Ä®ÅÄ¤òÎ¥¤ì¡¢Êì¹ñ¤ËÌá¤ë¥Ç¥å¡¼¥¯¤Ï¼¡¤Î¤è¤¦¤Ê¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÈ¯¿®¤·¤¿¡£
¡ÖÄ®ÅÄ¤Ç²á¤´¤·¤¿¤³¤Î£³Ç¯´Ö¤Ï¡¢»ä¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤ÎÃæ¤Ç¤âºÇ¹â¤Î»þ´Ö¤Î°ì¤Ä¤Ç¤·¤¿¡£¥¯¥é¥Ö¤Î°ì°÷¤È¤·¤Æ²á¤´¤·¤¿ËèÇ¯¡¢Îò»Ë¤òºî¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£J£±¾º³Ê¡¢ACL¥¨¥ê¡¼¥È½Ð¾ì¸¢³ÍÆÀ¡¢¤½¤·¤ÆÅ·¹ÄÇÕÍ¥¾¡¡£¤³¤Î¥¯¥é¥Ö¤Ç²á¤´¤·¤¿¤¹¤Ù¤Æ¤Î½Ö´Ö¤¬ËÜÅö¤ËÂç¹¥¤¤Ç¤·¤¿¡£°ì½ï¤Ë»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¿ÁÇÀ²¤é¤·¤¤´ÆÆÄ¡¦¥³¡¼¥Á¡¢Áª¼ê¤¿¤Á¡¢¤½¤·¤ÆËè»î¹ç¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤ËÂ¤ò±¿¤ÓÀ¼±ç¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Î³§¤µ¤ó¤Ë¿´¤«¤é´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¯¥é¥Ö¤Î¤³¤ì¤«¤é¤Î¤µ¤é¤Ê¤ëÀ®¸ù¤È¡¢¿·¤¿¤ÊÎò»Ë¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¤³¤È¤ò¿´¤«¤é´ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
