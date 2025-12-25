俳優の杏さんは12月25日、自身のInstagramを更新。本格的なコスプレ姿を披露しました。（サムネイル画像出典：杏さん公式Instagramより）

俳優の杏さんは12月25日、自身のInstagramを更新。サンタクロースの本格的なコスプレ姿を披露しました。

「こんな可愛いサンタいるんだ」

杏さんは「いつかのメリークリスマス」とつづり、2枚の写真を投稿。2015年に出演したドラマ『デート〜恋とはどんなものかしら』（フジテレビ系）のオフショットのようです。杏さんは本格的なサンタクロースのコスプレに身を包んでいます。顔が白いひげに覆われており、まるで別人のようです。

ファンからは「美人サンタさん」「こんな可愛いサンタいるんだ」「ちょっとカッコい〜」「完成度高すぎて面白い」「我が家にも来てーーーっ」「プレゼントお願いします」などの声が寄せられました。

「10年前」のオフショットか

5日の投稿では「来週12月11日からフジテレビドラマ『デート　恋とはどんなものかしら』の再放送が始まるようです！」と告知していた杏さん。顔に猫のような鼻とひげを描いたオフショットを載せています。「もう10年前」と振り返っていますが、サンタクロースのコスプレ姿も2015年当時の写真なのかもしれません。気になった人はチェックしてみてくださいね。
(文:堀井 ユウ)