「美人サンタさん」杏、本格的過ぎるコスプレ姿を披露！ 「完成度高すぎて面白い」「我が家にも来てーっ」
俳優の杏さんは12月25日、自身のInstagramを更新。サンタクロースの本格的なコスプレ姿を披露しました。
【写真】杏の本格サンタコスプレ姿
ファンからは「美人サンタさん」「こんな可愛いサンタいるんだ」「ちょっとカッコい〜」「完成度高すぎて面白い」「我が家にも来てーーーっ」「プレゼントお願いします」などの声が寄せられました。
(文:堀井 ユウ)
「こんな可愛いサンタいるんだ」杏さんは「いつかのメリークリスマス」とつづり、2枚の写真を投稿。2015年に出演したドラマ『デート〜恋とはどんなものかしら』（フジテレビ系）のオフショットのようです。杏さんは本格的なサンタクロースのコスプレに身を包んでいます。顔が白いひげに覆われており、まるで別人のようです。
「10年前」のオフショットか5日の投稿では「来週12月11日からフジテレビドラマ『デート 恋とはどんなものかしら』の再放送が始まるようです！」と告知していた杏さん。顔に猫のような鼻とひげを描いたオフショットを載せています。「もう10年前」と振り返っていますが、サンタクロースのコスプレ姿も2015年当時の写真なのかもしれません。気になった人はチェックしてみてくださいね。
