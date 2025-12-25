「反則だって」内田理央、“彼氏目線”のディズニーショットを公開！ 「サンタはここに居たのですね」
俳優の内田理央さんは12月24日、自身のInstagramを更新。東京ディズニーランドで撮影した写真を公開し、ファンから歓喜の声が寄せられています。
【写真】内田理央のディズニーショット
ファンからは「かわいいいいい」「可愛さが反則だって！」「美人すぎる」「綺麗なお顔！」「夢の国にこんな美女2人」「サンタはここに居たのですね」などの声が寄せられました。
(文:堀井 ユウ)
【写真】内田理央のディズニーショット
「美人すぎる」「綺麗なお顔！」内田さんは「はぴはぴめりくりいぶ」とつづり、6枚の写真を投稿。ベルリオーズのファンキャップをかぶり、東京ディズニーランドを楽しむ様子です。特に1枚目は、階段に座る内田さんを上から撮影しており“彼氏目線”を味わえます。
「自認ベルリオーズだった魔法の一日(笑)」11月29日の投稿では「自認ベルリオーズだった魔法の一日(笑)」とつづり、東京ディズニーランドで撮影した動画を公開した内田さん。舞台俳優の長江愛実さんとベルリオーズ＆トゥルーズになりきっています。気になった人はチェックしてみてくださいね。
(文:堀井 ユウ)