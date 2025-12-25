石川県金沢市に住む46歳の女性が、実際に受けた詐欺電話の音声とともに、その体験を語ってくれた。仕事中にかかってきた一本の電話。相手は大阪府警の警察官を名乗り、この女性には身に覚えのない容疑をかけてきたのです。

突然の着信「大阪府警ですが」

2025年10月下旬、仕事中だったこの女性のスマートフォンに身に覚えのない番号から一本の電話がかかってきた。

【金沢市内に住む女性】「たまに何か重大な連絡があったりするので、ちょっと出させてもらったんです」と振り返ります。電話に出ると、相手は大阪府警の警察官を名乗った。

【警察官を名乗る人物】「こちらは捜査中の事件になりますから、情報漏えい防止の観点から、第三者と周りにいない環境を作ってもらう必要があります」

いきなり「誰もいない場所で話してほしい」と要求された。実はこの時点で、この女性は「もしかして」と疑い始めていました。

【金沢市内に住む女性】「ニュースを見ていると、そういう詐欺電話は必ずその誰もいない場所に誘導して話をさせるって言われていたので、あ、もうまた詐欺かもしれないなと思いました」

過去にも詐欺電話を受けたことがあったこの女性は、この段階で録画を開始。警察官を名乗る男性との会話の一部始終を記録することにしました。

「あなたの名義のキャッシュカードが見つかった」

電話の相手は、淡々と事件の説明を続けます。

【警察官を名乗る人物】「大阪府警ではカワサキヒロユキという38歳の日本人男性を逮捕・勾留しております。カワサキを逮捕した際に、潜伏先や拠点から押収物として大量の携帯電話やパソコン、それから4000枚以上に上る銀行のキャッシュカードや通帳を押収しております」

そして衝撃的な内容が告げられました。

【警察官を名乗る人物】「その中から、あなたのお名前で開設された銀行キャッシュカードが見つかっておりまして」

まったく心当たりのないこの女性。

【金沢市内に住む女性】「作った覚えないですね」と答えると、相手はさらに住所や電話番号など、この女性の個人情報を次々と読み上げてきました。

【金沢市内に住む女性】「こんなことまで知られているんだと思ってしまって。フルネームと電話番号と住所まで知っていたので、ちょっと怖いなと思いました」

【警察官を名乗る人物】「カワサキヒロユキとこの女性が事件を通じて何らかの形で共謀などをしておるのではないか」とまで言及。自分が捜査対象になっていると告げられたのです。

「大阪まで来てください」の要求

電話の相手は、この女性に取り調べのため大阪まで来るよう指示します。しかも「本日ないし、近い日程で来てほしい」と急かしてきた。

【金沢市内に住む女性】「そんな急に言われても行けないな」と感じたといいます。大阪に行くのは難しいと伝えると、相手は…

【警察官を名乗る人物】「それでは電話で捜査を続けます。13時頃に改めて電話します」と告げ、通話は切れました。

しかし、約束の13時になっても電話がかかってくることはありませんでした。

この女性は当時の心境をこう語ります。

【金沢市内に住む女性】「私何かしたっけ？みたいな気持ちにはなります。知らない時に何かしてしまったかもしれないなとは思いました。でも、やっぱり誰にも話を聞いてもらえないところで、ひとり追い込まれたら、かなり恐怖は感じたかなと思うんですけども、その前にもしかしたらっていう気持ちがあったので、そこまで恐怖感はなかったですね」

詐欺を見抜くポイントは

石川県警察本部・生活安全企画課の育野献次席は、この通話にはいくつもの詐欺の特徴が表れていると指摘する。

【石川県警・育野次席】「警察が電話で『あなたが捜査対象になっている』と伝えることはありませんし、SNSやビデオ通話を使って連絡を取ることもありません」まず、会話の冒頭で「第三者と周りにいない環境を作ってほしい」と要求した点について、育野さんは次のように説明する。

【石川県警・育野次席】「犯人側が情報漏えい防止の観点ということで、周りに人がいない環境を作ってほしいと言っているのは、周りの人から阻止されたりするのを防止するためであったり、周りの人と相談しないための環境づくりをしようとしているんです」

さらに、電話番号にも注目すべきポイントがあった。

【石川県警・育野次席】「電話番号の表示が『+1』から始まっているのですが、これは国際電話番号です。警察が国際電話から電話をかけることはありません。特殊詐欺の犯人の電話は、国際電話からかかってくることが多いですので、こういった場合は詐欺を疑ったほうが良いです」

石川県警には過去に、「石川県警に行ってほしい」という詐欺電話を受けて、神奈川県から実際に石川県警まで来てしまったという人もいたそうです。すぐに遠くまで行けないと伝えると、相手は「電話で捜査を続ける」と言って話を続け、「あなたの口座に入っている現金を調べる必要がある」などと言って金銭を奪い取ろうとするケースもあるということです。

若い世代こそ要注意

2025年1月から11月末にかけて、石川県内で発生した特殊詐欺の被害額はおよそ11億2900万円。2024年1年間の被害額およそ3億2000万円を大きく上回り、過去最悪を記録しています。その8割が「警察官をかたるオレオレ詐欺」による被害です。特殊詐欺と聞くと、高齢者が被害に遭うイメージがあるかもしれません。しかし、石川県内の被害者の年齢層を見てみると、実は20代が37件と最も多いのが実情です。

恐怖の電話を経験したこの女性は、詐欺電話を受けた経験から、こうアドバイスします。

【金沢市内に住む女性】「『誰にも言わないで』っていうところがやっぱり怪しいと思うので、こんな電話がかかってきたんだけどみたいな、どうしたらいいかなっていうことを、とりあえず周りの人でもいいですし、警察でもいいですし、相談されることをお勧めします」

今回、普段から情報を集めていたことが、この女性を被害から守りました。

【金沢市内に住む女性】「やっぱり騙されたくはないので、いろんな情報、新聞を見たりテレビ見たりして、あ、こういう手口があるんだなっていう風なのは、少し情報を気にして見ていました」

被害に遭わないために…

過去最悪の被害額を記録している石川県の特殊詐欺。警察官を名乗る手口は、巧妙に個人情報を利用し、「あなたが捜査対象」という不安を煽って、冷静な判断力を奪おうとします。しかし、「誰にも相談するな」という要求、国際電話からの着信、急な呼び出しなど、詐欺には必ずサインがあります。不審な電話を受けたら、ひとりで抱え込まず、まず誰かに相談することが大切です。今回のこの女性の体験が、ひとりでも多くの人を被害から守るきっかけになることを願います。

※あなたが被害に遭わないために…詐欺電話の詳細な