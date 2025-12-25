村上宗隆がホワイトソックスを選んだ理由　地元放送局のレポーターは“絶賛”「彼は性格も素晴らしい」

村上がホワイトソックスを選んだ理由とは(C)Getty Images

ホワイトソックスと2年総額3400万ドル（約53億円）で契約合意に至った村上宗隆がインタビューに応じる様子を、地元放送局『Chicago Sports Network』がYouTubeで公開した。

村上は、同局のレポーターであるチャック・ガーフィエン氏から「最近、ホワイトソックスには日本人選手がいなかったけど、最も人気があったのは、あなたの元マネージャーであるシンゴ・タカツ（郄津臣吾）だ。日本でのマネージャーとして、彼はあなたにとってどんな存在だったの？」と質問を受けた。

これを受け、村上は郄津氏について「僕が1年目に入った時から一緒にやらせてもらって、お父さんのような存在でずっと接してくれた」と答えている。

また、ガーフィエン氏から、なぜホワイトソックスを選んだのか理由を尋ねられると、「これからっていう球団に僕は今までも入ってきたので、そういう運命を感じたので、すごくフィットしていると思いました」と述べている。