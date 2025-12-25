きょうは午後も雨具の活躍する天気が続くでしょう。

【写真を見る】あすは大雪になる所も… あさっては各地で真冬並みの寒さに 愛知･名古屋･岐阜･三重の天気予報（12/25 昼）

正午前の名古屋市内は、厚い雲に覆われていて、どんよりとした空模様になっています。この時間の気温は12.3℃です。

きょうは、午後も広く雨が降るでしょう。最高気温は、名古屋や岐阜で13℃、豊橋や津では14℃の予想で、日差しが届かず日中も肌寒くなりそうです。



今夜からあすの朝にかけては、急な冷え込みにご注意ください。

【雨の予想】

午後も広く雨が降りますが、夕方から夜になると止む所が多いでしょう。あすも岐阜県の山地を中心に雪が降り、愛知県や三重県でも所々で雨や雪が降る予想です。

あす、あさっては厳しい寒さに

【週間予報】

あす金曜日は、北風が強く厳しい寒さになるでしょう。岐阜県では、山地を中心に大雪になるおそれがあります。あさって土曜日も、各地で真冬並みの寒さが続くでしょう。



急な気温の変化で体調を崩さないようお気を付けください。