年末にチェックしておきたいリコール情報！ 火災事故発生のモバイルバッテリー。約5年前に販売の製品
住本製作所は、7月17日より「リチウム電池内蔵充電器」のリコールを開始しました。対象となるモバイルバッテリーにおいて火災事故が発生したため、安全確保を目的とした回収と返金が行われています。手元の製品が該当しないか、詳細を確認しましょう。
・商品名：モバイルバッテリー
・JANコード：4525238515714
・型番：YZLCC100P-10RD
・販売期間：2019年1月10日〜2020年9月30日
対象台数は1510台です。数年前に販売されていた製品ですが、過去に購入した可能性がある人は、本体に記載された型番やJANコードを確認してください。
対象製品を持っている場合は、土日祝を除く9〜17時まで受け付けしている窓口か、24時間の問い合わせフォームからオンライン受け付けをしてください。安全を確保し、返金を受けるためにも、該当者は速やかに手続きを行いましょう。(文:All About ニュース編集部)
リコールの理由と返金の手続きリコールが実施される理由は、当該製品において火災事故が発生したためです。事故の再発を防ぐための対策として、事業者による製品の回収および返金が行われます。返金の方法はクオカードによる対応です。
対象製品を持っている場合は、土日祝を除く9〜17時まで受け付けしている窓口か、24時間の問い合わせフォームからオンライン受け付けをしてください。安全を確保し、返金を受けるためにも、該当者は速やかに手続きを行いましょう。(文:All About ニュース編集部)