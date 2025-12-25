フジテレビ・小澤陽子アナウンサー 　撮影／逢坂 聡（C）oricon ME inc.

　フジテレビの小澤陽子アナウンサー（34）が24日、自身のインスタグラムを更新。長女（1）と飾り付けた自宅のクリスマスツリーを披露した。

【写真】「めっちゃかわいい」娘と自宅クリスマスツリーを飾る様子を公開した小澤陽子アナ

　小澤は「毎日【娘＞自分】な優先順位ですが、２人のニーズが重なったツリー お家に迎え入れました」と報告。投稿された写真には、大きなツリーを前に、愛娘と仲むつまじく飾り付けを楽しむ姿が収められている。

　投稿では「とにかく最近予定的にも脳内もバタバタでクリスマスイヴということを思い出しては忘れ…の1日」と、“多忙”な母親ならではのリアルな心境を明かすも、「一旦手を止めて、娘を迎えに行きプレゼントをあげ、買ったチキンを食べたいと思います笑」と、家族で過ごすクリスマスを大切にする気持ちをのぞかせた。

　コメント欄には「素敵」「めっちゃかわいい」「素晴らしい」「いいですね」「楽しんで下さい」などの声が多数寄せられている。