King Gnu常田大希、自身に贈った“クリスマスプレゼント”を公開「何億光年ぶりに…」
King Gnuの常田大希が24日、自身のX（旧Twitter）を更新し、「何億光年ぶりに楽器屋に行って新しいギターを買った。メリークリスマス」と報告。自身に贈った“クリスマスプレゼント”の写真を公開した。
【写真】かっこいい！King Gnu・常田大希が購入した珍しいギター
この日投稿された写真には、スーツに身を包んだ常田が、新たに手に入れたギターを肩にかけ、アンプやマイクスタンドとともに立つ姿が収められている。ギターは特徴的なボディ形状を持つユニークなモデルで、古き良き時代のクラシックカーをギターで表現し、カルト的な人気を誇るギターブランド、アメリカン・ショウスターのものと思われる。
コメント欄には「めちゃくちゃかっこいいギター」「ギター詳しくないですがあんまり見ないタイプな気がする」「クリスタルボディに見えるけど違うのかな」といった反応が続々と寄せられ、ファンも興味津々の様子。「新しいギターの音色をライブで聴けますように」「次のライブでお披露目はありますか？」など、お披露目を期待する声も確認できる。
King Gnuは、新曲「AIZO」がテレビアニメ『呪術廻戦』第3期「死滅回游 前編」のオープニングテーマに決定し、話題を呼んでいる。どのステージや映像作品でこのギターが登場するのか、今後の展開が楽しみだ。
【写真】かっこいい！King Gnu・常田大希が購入した珍しいギター
この日投稿された写真には、スーツに身を包んだ常田が、新たに手に入れたギターを肩にかけ、アンプやマイクスタンドとともに立つ姿が収められている。ギターは特徴的なボディ形状を持つユニークなモデルで、古き良き時代のクラシックカーをギターで表現し、カルト的な人気を誇るギターブランド、アメリカン・ショウスターのものと思われる。
King Gnuは、新曲「AIZO」がテレビアニメ『呪術廻戦』第3期「死滅回游 前編」のオープニングテーマに決定し、話題を呼んでいる。どのステージや映像作品でこのギターが登場するのか、今後の展開が楽しみだ。