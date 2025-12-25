宝塚、公演中止を当日発表 体調不良者が発生し「公演実施が困難なため」
宝塚歌劇は25日、同日午後1時半公演の宙組 東京宝塚劇場公演『PRINCE OF LEGEND』『BAYSIDE STAR』を中止すると発表した。
【画像】「宝塚大劇場」「東京宝塚劇場」新たな料金体制
ホームページでは「＜公演中止（12月25日 13時30分公演）＞宙組 東京宝塚劇場公演『PRINCE OF LEGEND』『BAYSIDE STAR』」と題したお知らせを掲載。「宙組 東京宝塚劇場公演『PRINCE OF LEGEND』『BAYSIDE STAR』は、主要な出演者の体調不良が発生し、公演実施が困難なため、急遽12月25日（木）13時30分公演を中止させていただきます」と伝えた。
続けて「ご観劇を心待ちにされていたお客様には、ご心配とご迷惑をおかけいたしますことお詫び申し上げますとともに、何卒ご了承賜りますようお願い申し上げます」と謝罪した。貸切の同日午後6時公演も取りやめる。
公演の中止に伴い、チケット料金は払い戻す。27日以降の公演実施は26日中に案内するとしている。
■中止対象公演
宙組 東京宝塚劇場公演
TAKARAZUKA MUSICAL ROMANCE『PRINCE OF LEGEND』
ビートオンステージ『BAYSIDE STAR』
12月25日（木） 13時30分公演
【画像】「宝塚大劇場」「東京宝塚劇場」新たな料金体制
ホームページでは「＜公演中止（12月25日 13時30分公演）＞宙組 東京宝塚劇場公演『PRINCE OF LEGEND』『BAYSIDE STAR』」と題したお知らせを掲載。「宙組 東京宝塚劇場公演『PRINCE OF LEGEND』『BAYSIDE STAR』は、主要な出演者の体調不良が発生し、公演実施が困難なため、急遽12月25日（木）13時30分公演を中止させていただきます」と伝えた。
公演の中止に伴い、チケット料金は払い戻す。27日以降の公演実施は26日中に案内するとしている。
■中止対象公演
宙組 東京宝塚劇場公演
TAKARAZUKA MUSICAL ROMANCE『PRINCE OF LEGEND』
ビートオンステージ『BAYSIDE STAR』
12月25日（木） 13時30分公演