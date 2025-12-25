J1清水は25日、神戸のDF本多勇喜（34）が完全移籍で加入すると発表した。

本多は清水を通じ「このたび、ヴィッセル神戸から移籍してきました、本多勇喜です。サッカー王国と呼ばれるこの清水の地で、ファン、サポーターの皆さんの前でプレーできることを、今から心待ちにしています。チームの目標達成に貢献できるように日々全力を尽くします。どうぞ応援よろしくお願いします」とコメントした。

一方、神戸を通じてのコメントは以下のとおり。

「このたび、清水エスパルスに移籍することを決めました。

2023年にヴィッセル神戸に加入して3年間という短い期間でしたが、この間にＪリーグ連覇、そして天皇杯と3度も優勝することができて本当に幸せでしたし、素晴らしく、そして濃密な時間を過ごすことができました。今回の移籍においてはすごく悩みましたが、新たなチャレンジをしたいという気持ちが大きくなり、移籍を決断しました。ヴィッセル神戸のファン、サポーターの皆さん、加入当初から温かい声援をいただき、本当にありがとうございました。

僕自身は神戸を離れますが、ヴィッセル神戸のACLE制覇を心より願っております」

本多は来季から清水の新監督に就任する吉田孝行監督（48）とともに、神戸でリーグ2連覇やシーズン2冠などを経験した。今季は2月のリーグ開幕戦・浦和戦で左SBとして先発出場。負傷離脱していたDFマテウス・トゥーレル（26）の代役としてセンターバック（CB）でも起用されるなど、万能プレーヤーとしてリーグ戦26試合に出場した。