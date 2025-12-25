リゲルS1着ランスオブカオス（牡3＝奥村豊）は順調ならスポニチ賞京都金杯（1月4日）。

ターコイズS1着ドロップオブライト（牝6＝福永）は登録したアミール・スウォード・フェスティバル（2月14日、カタール）競走の招待が来なければ阪急杯（2月21日、阪神）へ。同2着リラボニート（牝4＝須貝）は戸崎でニューイヤーS（1月12日、中山）。

キーンランドC15着ゾンニッヒ（牡7＝池江）もニューイヤーS。

サマーチャンピオン2着エンペラーワケア（牡5＝杉山晴）は根岸S（2月1日、東京）。

ベテルギウスS1着ルシュヴァルドール（牡4＝矢作）はプロキオンS（1月25日、京都）か佐賀記念（2月12日）を選択肢として考える。

菊花賞14着ショウヘイ（牡3＝友道）はAJC杯（1月25日、中山）。

スポニチ賞ステイヤーズS4着ブレイヴロッカー（セン5＝本田）は万葉S（1月5日、京都）を検討。社台グループオーナーズが発表。

ディセンバーS2着グランディア（セン6＝中内田）は中山金杯（1月4日）を予定、ダービー14着ファンダム（牡3＝辻）はニューイヤーSを予定。ともにキャロットクラブが発表。

昇仙峡S1着シャイニングソード（牡4＝中内田）は日経新春杯（1月18日、京都）を検討。社台サラブレッドクラブが発表。

ラピスラズリS7着ティニア（牡5＝池江）はカーバンクルS（1月17日、中山）。