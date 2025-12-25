伊集院光、“今一番楽しくて全力を入れている仕事”明かす ゴールデンのMCは「らしさが全然でない」
タレントの伊集院光（58）が、24日深夜放送の中京テレビ・日本テレビ系『人間研究所 〜かわいいホモサピ大集合!!〜』の1時間スペシャル（後11：59※通常は30分）に出演。“今一番楽しくて全力を入れている仕事”を明かした。
【動画あり】動物たちの質問にタジタジになる千鳥ノブ
この日の放送では、「業界人にコンサルしてもらおう！第三弾『ノブに番組の”回し方”をコンサルしてもらおう』」というテーマで、ゲストに迎えられた千鳥・ノブが、“ホモサピ界No.1MC”としてさまざまな質問に答えていく。
MC術を学ぶなかで、ブルドックのヒカル（伊集院光）「ゴールデン帯の番組でのコツを教えろ」と要求。ノブが「ヒカルなんて、ゴールデン中のゴールデン」と言うと、ヒカルは「バカ言え」と一蹴。「今一番楽しくて全力を入れている仕事はテレ東の深夜」と明かし、『伊集院光＆佐久間宣行の勝手に「テレ東批評」』がモチベーションにしていると明かした。
続けて「仕事長いんだけど、ゴールデンのMCなんて緊張しちゃって全然ダメ。らしさが全然でない」と自虐していた。
