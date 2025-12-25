お笑いコンビ「アンガールズ」の田中卓志（49）が24日深夜放送のMBSラジオ「アッパレやってまーす！」（月〜木曜後11・30、土曜深夜0・00）に出演。人気芸人の人柄を語った。

イルミネーションの話題になり、お笑いタレントのケンドーコバヤシは「綺麗やなと思うけど、行く気はおきへんな」と敬遠。人混みを嫌がる意見に、田中は妻と自転車で巡った体験を回想。「チャリで行くと道路の左端は意外と空いてて。六本木から麻布台ヒルズのほうにグーッと行くと、どんどんいろんなイルミネーションが見られる」とオススメした。

これにケンコバは「風邪引くわ」とツッコミ。田中は「だから防寒はしていかなきゃいけないけど」と断ったが、妻には好評だった様子。「覚悟を決めて、ウオーキングとかもいいかもね」というケンコバに、田中は「東京はピッチが短いところで3、4カ所一気に見られるんで」と、そのメリットを説いた。

しかし「いやちょっとやっぱり、その時期は風邪引く確率を1パーセントでも下げたいんで」と譲らないケンコバに、田中は「マジメだなぁ」とあ然。「一番マジメだからな、芸人で、ホントに」と続けると、田中の相方・山根良顕は「仕事を飛ばさないように」とケンコバの真意を補足。田中はイメージとのギャップについて「ふざけた“格好”をしてるだけ。マジメ人間、ホントに。超ちっちゃい頃からマジメ一貫でやってる」と指摘すると、ケンコバは爆笑していた。