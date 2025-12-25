【全国の天気】

曇りや雨の所が多いでしょう。関東は夕方以降、雨の降り出す所が多くなりそうです。北海道は東部で夜から雪が降り出すでしょう。西日本は、午後は雨が次第にやんで、晴れ間の出る所もありそうです。ただ、夜は強い寒気が流れ込み、山陰など日本海側を中心に雪が降り出す見込みです。

【予想最高気温】

仙台と東京は前日より4℃高く、仙台は11℃、東京は12℃で寒さがいくぶん和らぎそうです。

日本海側と西日本は前日より低い所が多く、札幌は前日より3℃低い4℃、金沢は5℃低い10℃、福岡は4℃低い13℃の予想です。

なお、西日本では夕方以降、北風が強まり、気温が急降下しそうです。夜の寒さに備えてください。

【週間予報】

26日（金）は山陰から北日本の日本海側を中心に、大雪や吹雪による交通障害に警戒が必要です。車の運転は、万全な備えをした上で慎重にお願いします。東海や西日本の太平洋側は、26日（金）午前中は雪や雨の所がありますが、午後は晴れ間がのぞきそうです。特に、26日（金）の朝は東海道新幹線などにも影響が出るおそれがありますので交通情報にもご注意ください。

関東の平野部も晴れますが、北風が強く寒いでしょう。

その後、年末にかけては冬らしい天気傾向が続き、太平洋側は冬晴れの日が多くなりそうです。初日の出も太平洋側は見られる所が多いでしょう。