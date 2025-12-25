ウクライナのゼレンスキー大統領/CNN

（CNN）ウクライナのゼレンスキー大統領は、ロシアとの和平協議の初期段階を停滞させかけている複数の重要な論点について譲歩する用意があることを示した。事実上、ボールをロシア側に投げ返した形だ。

ゼレンスキー氏が23日に記者団と設けた会合は、異例なほど率直で多岐にわたるものだった。会合の中でゼレンスキー氏は、20項目からなる計画について詳細を明らかにした。同氏は、計画について「戦争終結に向け基盤となる文書で、ウクライナ・米国・欧州・ロシア間の政治文書だ」と表現している。また、ロシアといかなる和平合意を結ぼうとも極めて重要な部分を形づくる、ウクライナ・米国・欧州諸国間の安全の保証の具体像についても語った。

ゼレンスキー氏は、米国とクレムリン（ロシア大統領府）が協議をしたうえで、24日にロシアから回答を得ることになるとみている。

20項目の合意案は、米国が以前にロシア側と協議した28項目の当初案を簡素化したもの。ゼレンスキー氏は発言の中で、ロシア軍が現在掌握していないウクライナ東部ドネツク州の一部地域からウクライナ軍を撤退させることについて、受け入れ可能だとする妥協案を示した。

この地域には、いわゆる「要塞（ようさい）ベルト地帯」が含まれる。クラマトルスクやスラビャンスクといった、ウクライナ中心部へのロシアのさらなる進軍を阻む要塞化された都市群だ。ロシアのプーチン大統領は、和平案が効力を発揮するには、ウクライナがドネツク州全域を事実上割譲しなければならないと主張してきた。

自国の立場を詳しく説明したゼレンスキー氏は、ウクライナ軍が譲り渡す土地と同程度の規模でロシアも部隊を撤退させる必要があると述べた。現在の前線の一部周辺に非武装地帯を設けるためだという。

「ここに自由経済区を設け、それが事実上の非武装地帯になると想定している。つまり重装部隊はこの地域から撤収し、距離は例えば40キロになる（5キロ、10キロ、40キロなどがありうる）。そしてクラマトルスクとスラビャンスクの2都市が我々の自由経済区になるなら、ロシア側は定められた距離に応じて5キロ、10キロ、あるいは40キロ後退しなければならない」（ゼレンスキー氏）

計画案の主なポイント

ゼレンスキー氏が概説した他の主なポイントは次の通り。これにはウクライナ側による修正案も含まれている。

・ウクライナの主権の確約と、ロシアとウクライナ間の不可侵協定。

・米国、北大西洋条約機構（NATO）、欧州諸国がウクライナに提供する安全の保証について、ゼレンスキー氏は「NATO第5条（集団防衛条項）を反映する」ものになると述べた。計画では、ロシアがウクライナに侵攻した場合、軍事的対応と対ロシア制裁の復活を求めるが、挑発行為がないにもかかわらずウクライナがロシアを攻撃する、あるいはロシア領内に発砲した場合には保証は撤回される。

・ウクライナの戦後経済復興を支援するための開発パッケージ。技術、データセンター、人工知能（AI）への投資を目的としたウクライナ開発基金の設立や、米国企業によるウクライナの天然ガス部門への投資を含む。ゼレンスキー氏は、戦争による経済損失の総額を8000億ドル（約125兆円）と試算している。

・現在ロシアが掌握しているザポリージャ原発の運営に関する妥協案。ゼレンスキー氏は、同原発を米国とウクライナの合弁企業が運営し、発電量の50％をウクライナに供給し、残りは米国が配分することを提案すると述べた。

・ウクライナのドニプロペトロウシク州、ミコライウ州、スーミ州、ハルキウ州からのロシア軍の撤退。

・合意は法的拘束力を伴い、米国のトランプ大統領が議長を務める平和評議会が履行を監視し保証する。

・すべての当事者が合意に同意した時点における完全停戦の即時発効。

合意がいかなるものであっても領土の管理は、出来事の順序付けと並んで最も複雑な論点だ。ゼレンスキー氏は、戦争終結を正式に確定させるためのウクライナ全土での国民投票の可能性についても長時間にわたり語った。

「人々はその時に選択できる。この終結は我々に合っているのかどうか」とゼレンスキー氏は述べた。「それが国民投票だ。投票には少なくとも60日を要する。そのためには60日間の実質的な停戦が必要で、それがなければ実施できない。つまり、国民投票は正当なものにならない」

ロシアが支配する地域に住む人々に公正な投票を期待することはできないと、ゼレンスキー氏は主張した。

「しかし、我々が支配する地域では、合法的で公正な国民投票を実際に実施できる。投票と準備のプロセスは安全な条件下で行われなければならない。ちなみに我々の同志国が語る将来の選挙も同様だ」とゼレンスキー氏は語った。「安全が保証されなければ、正当性には疑問が生じる。我々はこれらすべてを同志国に説明している」

ウクライナは、合意が成立したあかつきには、可及的速やかに選挙を実施するよう圧力を受けている。プーチン氏は長年、ウクライナの政権は正当ではなく、和平合意が効力を発揮するためにはウクライナが選挙を行わなければならないと主張してきた。ゼレンスキー氏の大統領任期は24年に満了したが、ロシアの全面侵攻後に敷かれた戒厳令の下では選挙を実施できない。こうした戦時措置はウクライナ議会によって支持されている。

米国のトランプ政権による和平努力は、ウィトコフ特使と、トランプ氏の娘婿ジャレッド・クシュナー氏が主導しており、ここ数週間で徐々に前進してきた。先週末には、ウメロウ国家安全保障防衛会議書記率いるウクライナ代表団と、クレムリンのドミトリエフ特使がそれぞれ個別に米国側と会談。ウィトコフ氏は「建設的で生産的だった」と評した。

ロシアのペスコフ大統領報道官は24日、記者団との電話会見で、ドミトリエフ氏がプーチン氏に「米マイアミ訪問について詳しく報告した」と述べた。「この情報を踏まえ、我々は次の段階を策定し、既存のルートを通じて極めて近い将来に引き続き接触する」

ペスコフ氏は具体的な内容については言及しなかった。ロシア側は交渉内容を報道陣に伝えることは「逆効果だ」と考えているという。

本稿はCNNのビクトリア・ブテンコ記者とネイサン・ホッジ記者による分析記事です。