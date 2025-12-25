初めてのふるさと納税でも安心！「さとふる」ならスマホだけで「ワンストップ申請」ができるって本当？

そもそも「ワンストップ特例制度」とは？

ふるさと納税を行った場合、確定申告をしなければ控除が受けられません。しかし、「ワンストップ特例制度」を利用すれば、確定申告をせずに控除を受けることができます。

ワンストップ特例制度は以下の条件に当てはまる方が対象です。



・ふるさと納税以外で確定申告の必要がない給与所得者

・寄付先が年間5自治体以内であること

ワンストップ特例制度の大きなメリットは、手続きの負担が軽いことです。税金の申請に慣れていない方でも取り組みやすく、とくにふるさと納税を初めて行う方にとっては、制度を理解しやすく、安心して利用できる仕組みといえるでしょう。



「さとふるアプリdeワンストップ申請」ならスマホで完結

通常、ワンストップ特例制度を利用する場合は、寄付するたびに「申請書」を自治体へ郵送する必要があります。

しかし「さとふる」では、これらの作業をすべてスマホで完結できるサービス「さとふるアプリdeワンストップ申請」が用意されています。

この機能を使えば、ふるさと納税後の控除申請を、アプリ内のガイドに沿って進めるだけで完了できます。郵送も印刷も不要で、最短約3分というスピードで完了します。

申請対象となる自治体かどうかは、寄付手続き時に画面上で表示されるため、迷うこともありません。スマートフォンに不慣れな方でも、画面の案内に沿って操作するだけで簡単に申請できます。

※一部、オンライン申請に非対応の自治体もあります。詳しくは公式サイトをご確認ください。

初めてのふるさと納税だからこそ、手続きはスムーズに進めたいものです。特に年末の忙しい時期に寄付を検討している方は、なおさら手続きの簡単さが大切なポイントになってきます。



初心者にやさしい「さとふる」の使いやすさ

ふるさと納税が初めての方にも「さとふる」は人気です。実際に「ふるさと納税に関する調査2025」でも、さとふるは利用したいサイトNo.1(※)の評価も獲得しています。

※ 2025年1月時点 調査実施機関：(株) インテージ

また、次のような点も魅力です。

・お礼品が充実している

さとふるには全国1,500以上の自治体（2025年11月時点）が掲載されており、その土地ならではのお礼品が並んでいます。肉や海産物、果物に加え、工芸品や体験チケットなど、多彩なお礼品が取りそろえられています。

・配送状況が確認できる

さとふるのマイページでは、お礼品の配送状況を「受付済み」「配送準備中」「配送中」など細かく確認できます。発送予定日も分かるので、今どの段階か把握することができます。

・選ぶのが楽しくなる特集

魚介やお米、日用品、フルーツ、家電などテーマ別の特集ページが組まれており、楽しく選べる工夫がされています。他にもスイーツ、銘酒、旅行などの切り口でユニークな特集が並んでおり、自治体の魅力を感じることができます。

気になる方はぜひ一度、さとふるの公式ＨＰをチェックしてみてください。



まとめ

ふるさと納税をより手軽に、より確実に行いたい方にとって、「さとふるアプリdeワンストップ申請」は非常に便利なサービスです。郵送不要・記入ミスのリスク軽減・申請忘れ防止といったメリットがあるため、控除手続きに不安を感じている方にもおすすめできます。

まずは公式アプリをインストールして、気になるお礼品や応援したい地域を探してみてはいかがでしょうか？

スマホから簡単に始められるさとふるで、地域貢献とお礼品選びの楽しみを一緒に体験してみましょう。



出典

ふるさと納税サイト さとふる ※ 2025年1月時点 調査実施機関：(株) インテージ

執筆者：FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー