YouTuberそわんわん、金髪イメチェンで印象ガラリ「サプライズでびっくり」「お人形さんみたい」の声
【モデルプレス＝2025/12/25】YouTuberのそわんわんことsowaが12月24日、自身のInstagramを更新。イメージチェンジした髪色を披露した。
【写真】美女YouTuber「お人形さんみたい」ファン驚きの金髪ヘア
sowaは、ブラウンヘアからイメージチェンジした姿を公開。金髪のセミロングの巻き髪ヘアで真っ赤なコートを着た姿を披露した。
この投稿に、ファンからは「金髪すごく似合ってる」「サプライズでびっくり」「可愛すぎる」「お人形さんみたい」などと反響が寄せられている。
sowaは、1999年2月19日生まれ。和歌山県出身。ポジティブなマインドと個性を生かしたファッションで愛される“お友達系YouTuber”。さまざまなファッションブランドのタイアップ投稿など話題を集める。（modelpress編集部）
