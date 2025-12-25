ÆîÌî¡õ¥Ï¡¼¥é¥ó¥É¤ÈÌöÆ°¤·¤¿´Ú¹ñÂåÉ½FW¤¬´íµ¡¡Ä99¡ó¹ß³Ê¤Ë¡ÖºÇ°¤Î20¿Í¡×Áª½Ð¡¢£×ÇÕÁ°¤ËÀäË¾Åª¾õ¶·
¤«¤Ä¤Æ¥¢¡¼¥ê¥ó¥°¡¦¥Ï¡¼¥é¥ó¥É¤äÆîÌîÂó¼Â¤È¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¡¦¥¶¥ë¥Ä¥Ö¥ë¥°¤ÇÌöÆ°¤·¤¿´Ú¹ñÂåÉ½FW¥Õ¥¡¥ó¡¦¥Ò¥Á¥ã¥ó¤¬¡¢¡Ö¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°ºÇ°¤ÎÁª¼ê¡×¤ËÌ¾Á°¤òÏ¢¤Í¤¿¡£
¡ÚÃíÌÜ¡Û´Ú¹ñ¡Ö»à¤ÎÁÈ¤Ï²óÈò¤·¤¿¡×
¤½¤Î¤¦¤¨¡¢½êÂ°¤¹¤ë¥¦¥ë¥ô¥¡¡¼¥Ï¥ó¥×¥È¥ó¡¦¥ï¥ó¥À¥é¡¼¥º¡Ê°Ê²¼¡¢¥¦¥ë¥Ö¥º¡Ë¤Ïº£µ¨¤Î¹ß³Ê¸õÊäÉ®Æ¬¤È¸«¤é¤ì¡¢ºÇ²¼°Ì¤ËÄÀ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¿ô»ú¡¢Î®¤ì¡¢¶õµ¤´¶¤Î¤¤¤º¤ì¤ò¸«¤Æ¤â¡¢Î©¤ÆÄ¾¤·¤ò´üÂÔ¤·¤Ë¤¯¤¤¾õ¶·¤À¡£
¥µ¥Ã¥«¡¼¥Ç¡¼¥¿Ê¬ÀÏ´ë¶È¡Ö¥ª¥×¥¿¡×¤ÈÍ½Â¬»Ô¾ì¡Ö¥Ý¥ê¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¡×¤Ï12·î24Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö¡Ë¡¢¥¦¥ë¥Ö¥º¤ò¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°20¥¯¥é¥Ö¤ÎÃæ¤ÇºÇ¤â¹ß³Ê¤Î²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¥Á¡¼¥à¤ËÊ¬Îà¤·¤¿¡£¥ª¥×¥¿¤Ï¹ß³Ê³ÎÎ¨¤ò99.71¡ó¤È¸«¹þ¤ß¡¢¥Ý¥ê¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¤â94¡ó¤È¤¤¤¦¿ôÃÍ¤òÄó¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£·àÅª¤ÊÈ¿Å¾¤¬¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢»ÄÎ±¤Ï¡È´ñÀ×¤Ë¶á¤¤¡É¤È¤¤¤¦É¾²Á¤À¡£
¥¦¥ë¥Ö¥º¤Ïº£µ¨¡¢¥ê¡¼¥°17Àá½ªÎ»»þÅÀ¤Ç2Ê¬15ÇÔ¤Î¾¡¤ÁÅÀ2¤ÇºÇ²¼°Ì¤ËÄÀ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£»ÄÎ±¥é¥¤¥ó¤È¤µ¤ì¤ë17°Ì¥Î¥Ã¥Æ¥£¥ó¥¬¥à¡¦¥Õ¥©¥ì¥¹¥È¡Ê¾¡¤ÁÅÀ18¡Ë¤È¤Ï¤¹¤Ç¤Ë¾¡¤ÁÅÀ16º¹¡£18°Ì¥¦¥§¥¹¥È¥Ï¥à¡Ê¾¡¤ÁÅÀ13¡Ë¡¢19°Ì¥Ð¡¼¥ó¥ê¡¼¡Ê¾¡¤ÁÅÀ11¡Ë¤È¤Îº¹¤â½Ì¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
µÏ¿ÌÌ¤Ç¤â¸·¤·¤¤¿ô»ú¤¬ÊÂ¤Ö¡£¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°»Ë¾å¡¢17Àá»þÅÀ¤ÎºÇÄã¾¡¤ÁÅÀ¤Ï2020-2021¥·¡¼¥º¥ó¤Î¥·¥§¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¡¦¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤¬»Ä¤·¤¿¡Ö2¡×¤À¤¬¡¢º£µ¨¤Î¥¦¥ë¥Ö¥º¤âÆ±¤¸¿ô»ú¤ËÊÂ¤ó¤À¡£Åö»þ¤Î¥·¥§¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤Ï18Àá¤Ç½é¾¡Íø¤òµó¤²¤¿¤â¤Î¤Î¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¹ß³Ê¤ÏÌÈ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¾õ¶·¤Ï¤µ¤é¤Ë¶ì¤·¤¤¡£¥¦¥ë¥Ö¥º¤Ï¸½ºß10Ï¢ÇÔÃæ¤Ç¡¢18Àá¤Ë¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë¡¢19Àá¤Ë¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤È¤ÎÏ¢Àï¤ò¹µ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£ÆüÄø¤Þ¤ÇÆ§¤Þ¤¨¤ë¤È¡¢Éâ¾å¤Î»å¸ý¤ò¤Ä¤«¤à¤Î¤Ï´ÊÃ±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤³¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤Ï¡¢¥·¡¼¥º¥ó½øÈ×¤Ë¤ª¤±¤ë¡ÈÌ¤¾¡Íø¡É¤ÎÉÔÌ¾ÍÀ¤ÊµÏ¿¤¬°Õ¼±¤µ¤ì¤ëÅ¸³«¤Ë¤â¤Ê¤ê¤«¤Í¤Ê¤¤¡£
»Ø´ø´±¸òÂå¤Î¸ú²Ì¤â¡¢¸½»þÅÀ¤Ç¤Ï¸«¤¨¤Æ¤³¤Ê¤¤¡£¥¦¥ë¥Ö¥º¤ÏÀ®ÀÓÉÔ¿¶¤òÍýÍ³¤Ë11·î½é½Ü¤Ë¥ô¥£¥È¡¼¥ë¡¦¥Ú¥ì¥¤¥é´ÆÆÄ¤ò²òÇ¤¤·¡¢¥ß¥É¥ë¥º¥Ö¥é¤Ë300Ëü¥Ý¥ó¥É¤ÎÊä½þ¶â¤ò»ÙÊ§¤Ã¤Æ¥í¥Ö¡¦¥¨¥É¥ï¡¼¥º´ÆÆÄ¤ò¾·¤Ø¤¤¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¥¨¥É¥ï¡¼¥ºÂÎÀ©¤Ç¤Ï6ÀïÁ´ÇÔ¡¢2ÆÀÅÀ12¼ºÅÀ¤È·ë²Ì¤¬½Ð¤º¡¢¤µ¤é¤Ê¤ë´ÆÆÄ¸òÂå¤Î²ÄÇ½À¤Þ¤Ç¼è¤êº»ÂÁ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤¦¤·¤¿Î®¤ì¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥ó¡¦¥Ò¥Á¥ã¥ó¤ÎÎ©¾ì¤Ë¤âÄ¾·ë¤¹¤ë¡£±Ñ¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö¥®¥Ö¡¦¥ß¡¼¡¦¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡×¤Ï¤³¤Î¤Û¤É¡Ö2025-2026¥·¡¼¥º¥ó¤Î¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°ºÇ°¤ÎÁª¼ê20¿Í¡×¤òÁª½Ð¤·¡¢¥Õ¥¡¥ó¡¦¥Ò¥Á¥ã¥ó¤Ï3°Ì¤È¤¤¤¦ÉÔÌ¾ÍÀ¤Ê°ÌÃÖ¤Å¤±¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¥ê¡¼¥°12»î¹ç¤Ç1ÆÀÅÀ¤Ë¤È¤É¤Þ¤ê¡¢¥Á¥ã¥ó¥¹ÁÏ½Ð¤ä¥É¥ê¥Ö¥ë¤Ê¤É¤ÎÌÌ¤Ç¤â¡¢¹¶·â¼ê¤È¤·¤ÆÊªÂ¤ê¤Ê¤¤¿å½à¤À¤È»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
²¾¤Ë¹ß³Ê¤¬¸½¼Â¤È¤Ê¤ì¤Ð¡¢¥Õ¥¡¥ó¡¦¥Ò¥Á¥ã¥ó¤Ï´Ú¹ñ¥µ¥Ã¥«¡¼»Ë¾å¡¢¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¹ß³Ê¤ò·Ð¸³¤·¤¿7¿ÍÌÜ¤ÎÁª¼ê¤È¤Ê¤ë¡£¥¥à¡¦¥É¥¥¥Ò¥ç¥ó¡¢¥¤¡¦¥Á¥ç¥ó¥è¥ó¡¢¥Ñ¥¯¡¦¥Á¥½¥ó¡¢¥æ¥ó¡¦¥½¥®¥ç¥ó¡¢¥¥à¡¦¥Ü¥®¥ç¥ó¡¢¥¡¦¥½¥ó¥è¥ó¤ËÂ³¤¡¢¶ì¤¤Á°Îã¤ËÌ¾¤òÏ¢¤Í¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
ÌäÂê¤Ï¤½¤ì¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¥Õ¥¡¥ó¡¦¥Ò¥Á¥ã¥ó¤ÏÍèÇ¯¤ÎËÌÃæÊÆ¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤Ø¸þ¤±¡¢´Ú¹ñÂåÉ½¤Ë¤È¤Ã¤Æ½ÅÍ×¤ÊÀïÎÏ¤Î1¿Í¤Ç¤â¤¢¤ë¡£2022Ç¯¥«¥¿¡¼¥ëWÇÕ¤Î¥Ý¥ë¥È¥¬¥ëÀï¤Ç·è¾¡¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¤¿µ²±¤Ï¤¤¤Þ¤âÁ¯ÌÀ¤À¤¬¡¢¥¯¥é¥Ö¤Ç¤ÎÉÔ¿¶¤È¹ß³Ê¤Î²ÄÇ½À¤¬½Å¤Ê¤ì¤Ð¡¢ÂåÉ½Æâ¤Î½øÎó¤Ë¤â±Æ¶Á¤¬½Ð¤«¤Í¤Ê¤¤¡£2ÎóÌÜ¤Ë¤Ï¥½¥ó¡¦¥Õ¥ó¥ß¥ó¤ò¤Ï¤¸¤á¶¥ÁèÁê¼ê¤¬¤½¤í¤¦¡£
¥¯¥é¥Ö¤Î¹ß³Ê´íµ¡¤Ë¸Ä¿Í¤ÎÄãÌÂ¡¢¤½¤·¤Æ¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤È¤¤¤¦»þ´Ö¼´¤¬1¤Ä¤ÎÅÀ¤Ç¸òº¹¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Î®¤ì¤òÊÑ¤¨¤é¤ì¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢º£µ¨¤ÏºÇ°¤Îµ²±¤È¤·¤Æ¹ï¤Þ¤ì¤«¤Í¤Ê¤¤¡£¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤Ø¸þ¤±¤¿¡ÈºÇ¸å¤Î6¥«·î¡É¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç°Ê¾å¤Ë½Å¤¤»þ´Ö¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£
