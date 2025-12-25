「ラヴ上等」あも「ヤラセ番組だわと思いました」“水はヤベェだろ事件”直後の心境告白 つーちゃん（塚原舜哉）の意外な着目点とは
【モデルプレス＝2025/12/25】Netflixにて配信中の恋愛リアリティシリーズ「ラヴ上等」の『ラヴ上等 〜全員集合〜』が24日、Netflix Japan公式YouTubeチャンネルにてライブ配信された。あもが、同シリーズで話題を呼んだ“水はヤベェだろ事件”を振り返る場面があった。
【写真】ヤンキー恋リア参加者、話題の“事件”当時の心境
ヤンキーの男女たちが繰り広げる純愛リアリティショーとして、話題を集めている同番組。本編では、あもが転入生として合流する際に参加者と対面するも、水を客席にかける演出がBabyの逆鱗に触れる場面が映された。Babyは、あもちゃんにレモンサワーが入った入れ物を投げ、その後「水はヤベェだろ」と発した場面がSNSでは大きく話題を呼び“名パンチライン”としても知られている。
Babyは、当時を振り返り「初対面で水はちょっとね」と笑顔。あもは、水をかけられた直後の心境について「マジやばかったですね、脳内。もう『ヤラセ番組だわ』と思いました」と答えた。続けて「台本だと思ったんですよ。どっちかっていうとBabyちゃんに対して『なんだこいつ』ってよりかは制作者さんに『マジで騙したな』って感じでした。『なにが台本ない』だ！って」と明かしていた。
すると、スタジオMCを務めていた永野から「本当のことしか言わなくて面白いですね。普通言わないですよね」と驚きの声が。また、最終話でBabyとカップル成立した“つーちゃん”こと塚原舜哉は、この出来事について「これで恋が生まれたっすもんね」と意外な回答。「気強くないとできなくないですか？」「（水を）かけてくれてありがとうって感じ」とユーモアたっぷりに語り、笑いを誘っていた。
あもは、静岡県出身。都内でショーダンサーとして活躍。黒髪のミディアムヘアが特徴的で、これまでに50人から告白された経験を持つ。「全員落とす」と強気な姿勢で番組に臨んでいた。Babyは、塗装業をはじめ、タレントとしても活躍。極貧家庭を経て、施設で育った。空手で心身を鍛えるも、本当は「甘えたい」という願望を持つ。つーちゃんは、キャバクラ経営者として活躍。最終学歴は少年院で暴走族元総長という経歴が話題に。また「女は顔」と断言している。
「ラヴ上等」はNetflixが贈る、日本初・ヤンキーの男女たちが血の気たっぷりに繰り広げる純愛リアリティショー。山奥にある学校「羅武上等学園」で、元暴走族総長、元ヤクザ、少年院出身など、社会の“はみ出しもの”として生きてきたヤンキー男女11人が14日間の共同生活を送り、喧嘩に恋に本気（ガチ）でぶつかり合う。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆あも“水はヤベェだろ事件”直後の心境明かす
◆Netflixヤンキー恋リア「ラヴ上等」
