1日約12万個販売した人気商品『贅沢いちご』が期間限定で登場、『ビアードパパの福袋2026』も発売開始【2026年1月1日から】

シュークリーム専門店ビアードパパは、2026年1月1日から2月28日までの間、『贅沢いちご』を全国の店舗で販売する。

また、1月1日から、数量限定で『ビアードパパの福袋2026』(税込3,000円)も発売する。オリジナルトートバッグの中に、全国のビアードパパで使える特別割引券(2,500円分)とシュークリーム(5個)が入ったお得な福袋。

◆『贅沢いちご』

販売価格:税込290円

販売期間:2026年1月1日〜2月28日

1日約12万個を販売したこともある、ビアードパパの季節商品の中で一番人気の商品。サクサクとした食感のパイシュー生地の中に、いちごを合わせたコク深い北海道産生クリームを詰めた。

販売価格:税込3,000円

販売期間:2026年1月1日〜1月5日 ※なくなり次第終了

【セット内容】

〈1〉特別割引券2,500円分(500円×5枚)

全国のビアードパパで利用できる割引券(500円×5枚)。有効期間は2026年1月6日〜2月28日。1回の会計時に複数枚を利用できる。釣銭は出ない。

〈2〉オリジナルトートバッグ×1個

鮮やかなオレンジを基調に、ビアードパパのロゴでお馴染みの「ヒゲのおじいさん」をデザインした。

〈3〉パイシュークリーム(カスタード)×3個

販売価格は、1個税込240円。

〈4〉贅沢いちご×2個

販売価格は、1個税込290円。

福袋の購入時は「ビアードパパモバイルアプリ」のポイントも付与される。なお、店舗によっては、福袋の発売日や販売期間、品目の変更、取扱いのない場合がある。

