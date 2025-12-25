【ソフィア・F・シャーリング ハイレグ水着ver.】 2026年7月 発売予定 価格 通常版：23,100円 豪華版：27,500円

あみあみ×AMAKUNIは、フィギュア「ソフィア・F・シャーリング ハイレグ水着ver.」を2026年7月に発売する。価格は通常版が23,100円、豪華版が27,500円。

本製品は、イラストレーターの高峰ナダレ氏が手がけるオリジナル企画「バニースーツ プランニング」より、「ソフィア・F・シャーリング」のハイレグ水着姿を1/6スケールでフィギュア化したもの。

ナダレ氏が本商品のために新規デザインしたハイレグ水着は、スポーティーな印象とスタイリッシュさが融合した特別衣装で、大胆に切り込んだハイレグが生み出すきわどい鼠径部、今にも零れ落ちそうな豊満なバスト、可愛らしいヒップラインなど、ソフィアの魅力を余すことなく立体化している。

水着の細部にアクセントとして施された金属パーツも、メタリック塗装で再現しており、シャープでスポーティーなシルエットの中に柔らかな肉感を丁寧に盛り込んでいる。

また豪華版では、高峰ナダレ氏がフィギュア用に描き下ろしたイラストを用いたB2タペストリーが付属している。

スケール：1/6スケール サイズ：全高 約270mm

(C)NADARE TAKAMINE

※画像は試作品を撮影したものです。実際の商品とは異なる場合があります。