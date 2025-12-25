¡ÖYouTube¤òTV¤Ç¸«¤ë»ëÄ°¼Ô¤Î¿ô¡×¤¬Ãë´Ö¤ÎÊ¿¶Ñ¤Ç630Ëü¿Í¤ËÅþÃ£¡¢¡Ö¸«¤ë¤â¤Î¤¬¤Ê¤¤¤È¤¤Ï¤È¤ê¤¢¤¨¤ºYouTube¡×¤¬Â¿¿ô
¥Æ¥ì¥Ó¤ÇÆ°²èÇÛ¿®¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ò¸«¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¡Ö¥Æ¥ì¥Ó¤ÇYouTube¤äNetflix¤ò¸«¤ë¡×¤È¤¤¤¦»ëÄ°¼Ô¤¬Áý²Ã¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ÆÃ¤ËYouTube¤Î¿¤Ó¤¬Ãø¤·¤¯¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¤ÏÃë´Ö»þ´ÖÂÓ¤ÎÊ¿¶Ñ»ëÄ°¼Ô¿ô¤¬630Ëü¿Í¤ËÃ£¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤ÏNetflix¤Î280Ëü¿Í¤ò2ÇÜ°Ê¾å¾å²ó¤ë¿ô»ú¤Ç¤¹¡£
Broadcast and Streaming Serve Up a Historic Month of TV in Nielsen¡Çs The Gauge™ | Nielsen
YouTube Has a Firm Grip on Daytime TV - The New York Times
https://www.nytimes.com/2025/12/23/business/media/youtube-has-a-firm-grip-on-daytime-tv.html
¥ê¥â¥³¥ó¤Ë¡ÖNetflix¡×¥Ü¥¿¥ó¤¬ÅëºÜ¤µ¤ì¤¿¥Æ¥ì¥Ó¤¬¤â¤Ï¤äÄÁ¤·¤¤¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤ÏÊüÁ÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÈÖÁÈ¤ò¸«¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÇÛ¿®¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Î»ëÄ°¤Ë¤âÍøÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ä´ºº²ñ¼Ò¥Ë¡¼¥ë¥»¥ó¤Î¥Ç¡¼¥¿¤Ë¤è¤ë¤È¡¢2025Ç¯3·î¤Î»þÅÀ¤Ç¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÁí»ëÄ°»þ´Ö¤Î¤¦¤Á43.5¡ó¤¬¡ÖÇÛ¿®¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ò¸«¤ë¡×¤ÇÀê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¤Ï¥Æ¥ì¥Ó¤Î»ëÄ°»þ´Ö¤ÎÈ¾Ê¬¶á¤¯¤ò¡ÖÇÛ¿®¡×¤¬Àê¤á¤Æ¤¤¤ÆYouTube¤ÏÁ´ÂÎ¤Î11.6¡ó - GIGAZINE
2025Ç¯12·î¤Î¥Ç¡¼¥¿¤Ç¤Ï¤µ¤é¤Ë¿ô»ú¤¬¿¤Ó¡¢ÇÛ¿®¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Î³ä¹ç¤Ï46.7¡ó¤Ë¤Þ¤Ç¹â¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÆâÌõ¤ÏYouTube¤¬12.9¡ó¡¢Netflix¤¬8.3¡ó¡¢Disney+¤¬4.7¡ó¡¢Amazon Prime Video¤¬3.8¡ó¤Ê¤É¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
½¸·×ÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤Ã¤¿2025Ç¯11·î¤ÏÆÃ¤Ë¥Æ¥ì¥Ó»ëÄ°µ¡²ñ¤¬Áý¤¨¤ë´¶¼Õº×¤ò´Þ¤à¤¿¤á¡¢Áí»ëÄ°»þ´Ö¤Ï¡Ö1034²¯Ê¬¡×¤À¤Ã¤¿¤È¤Î¤³¤È¡£ÇÛ¿®¤ÇÆÃ¤Ë¿Íµ¤¤À¤Ã¤¿¤Î¤ÏNetflix¤Î¡Ø¥¹¥È¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼¡¦¥·¥ó¥°¥¹ Ì¤ÃÎ¤ÎÀ¤³¦¡Ù¤Ç¡¢»ëÄ°»þ´Ö¤Ï¤ª¤è¤½120²¯Ê¬¤Ç¤·¤¿¡£
¥Ë¡¼¥ë¥»¥ó¤Ë¤è¤ì¤Ð¡ÖÆüÃæ¤ÏYouTube¤ò¤Ä¤±¤Æ¤ª¤¯¡×¤È¤¤¤¦¥Æ¥ì¥Ó»ëÄ°½¬´·¤¬¹¤¬¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤êYouTube¤Î¥·¥§¥¢¤¬¿¤Ó¤Æ¤¤¤Æ¡¢Ãë´Ö¤Î»ëÄ°¼Ô¿ô¤ÏÊ¿¶Ñ¤Ç630Ëü¿Í¤ËÃ£¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£°ìÊý¡¢Ìë¤Ë¤Ê¤ë¤ÈYouTube°Ê³°¤â¸«¤ë¿Í¤¬½Ð¤Æ¤¤Æ¡¢¥é¥¤¥Ð¥ë´Ö¤Ç»ëÄ°¼Ô¿ô¤Ï²£ÊÂ¤Ó¤Ë¤Ê¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
Ä´ºº¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¥Æ¥ì¥Ó¤ä¤½¤ÎÂ¾¤ÎÇÛ¿®¤Ç¸«¤¿¤¤¤â¤Î¤¬¤Ê¤¤¤È¤¡¢¤È¤ê¤¢¤¨¤º¿Í¡¹¤ÏYouTube¤òÁª¤Ö¡×¤È¤¤¤¦·¹¸þ¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢º£¸å¤âYouTube¤Ï¥ê¡¼¥É¤ò°Ý»ý¤·¤½¤¦¤Ç¤¹¡£