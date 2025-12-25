【S.H.Figuarts 仮面ライダーヴァレン フラッペカスタム＆『サクッ』とエフェクトパーツセット】 12月25日16時より魂ウェブ商店にて予約開始 2026年9月 発送予定 価格：10,450円（税込み）

BANDAI SPIRITSは、アクションフィギュア「S.H.Figuarts 仮面ライダーヴァレン フラッペカスタム＆『サクッ』とエフェクトパーツセット」の予約受付を、「プレミアムバンダイ」内の魂ウェブ商店にて12月25日16時より開始する。

本商品は、特撮テレビドラマ『仮面ライダーガヴ』に登場する辛木田絆斗が、変身ベルト「ヴラスタムギア」に「フラッぺいずゴチゾウ」を装填することで変身した「仮面ライダーヴァレン フラッペカスタム」をアクションフィギュア化したもの。

S.H.Figuarts 仮面ライダーヴァレン フラッペカスタム＆「サクッ」とエフェクトパーツセット

「仮面ライダーヴァレン フラッペカスタム」はチョコフラッペをモチーフとしたデザインとなっており、ゴールドとチョコのブラウンが入ったゴージャスな色合いとなっている。

劇中では、武器であるヴァレンバスターやチョコドンガンを使用した銃撃や、氷を纏ったパンチやキックといった近接格闘を得意としている。

さらに、別売りの「S.H.Figuarts 仮面ライダービターガヴ マーブルブレイクッキーフォーム」に対応した「サクッ」とエフェクトパーツが付属。劇中でのアクション再現が楽しめるエフェクトパーツとなっている。

本稿では試作品とともに本商品の企画担当であるBANDAI SPIRITSコレクターズ事業部のhoodie氏に「S.H.Figuarts 仮面ライダーヴァレン フラッペカスタム＆『サクッ』とエフェクトパーツセット」の魅力を聞いてみた。

ゴージャスな色彩や劇中スーツデザインを再現。『仮面ライダーガヴ』ならではのボーナスパーツにも注目

――「S.H.Figuarts 仮面ライダーヴァレン フラッペカスタム＆『サクッ』とエフェクトパーツセット」の商品化・開発の経緯をお願いいたします。

hoodie氏：はい。『仮面ライダーガヴ』シリーズはユーザーの皆様からの熱い応援もあり、魂ウェブ商店にて数多く商品展開させていただき、（2025年12月現在）「S.H.Figuarts 仮面ライダービターガヴ マーブルブレイクッキーフォーム」まで幅広いライダーまで商品化しております。そして、2025年11月28日より公開されたVシネ『仮面ライダーガヴ ギルティ・パルフェ』で「仮面ライダーヴァレン」がフィーチャーされたタイミングに、立体化させていただきました。

「S.H.Figuarts 仮面ライダーヴァレン フラッペカスタム」

――S.H.Figuartsシリーズでいわゆる2号ライダーの強化フォームが出るのもかなり早い印象を受けました。

hoodie氏：そうですね。近年では『仮面ライダーギーツ』から「S.H.Figuarts 仮面ライダータイクーン ブジンソード」が出ていますが、TVシリーズの放映から1年近く経過してからの商品化でした。キャラクターとしての人気はもちろん、デザインが複雑であったりするのも商品化タイミングの一つの課題ではあったりします。

その点では「仮面ライダーヴァレン フラッペカスタム」は立体化しやすいデザインであり、商品化の声をたくさんいただくことができ、早いタイミングで展開することを実現することができました。

――「仮面ライダーヴァレン フラッペカスタム」はTVシリーズの初変身のドラマもありますが、Vシネでの変身も魅力的だったので今回の商品化はタイムリーだったと思います。

hoodie氏：確かに『仮面ライダーガヴ ギルティ・パルフェ』での変身シーンも魅力的でした。

――次に造形について質問です。「仮面ライダーヴァレン フラッペカスタム」の印象的なアーマーやアンダースーツのデザインなどこだわったポイントはどこになりますか？

hoodie氏：胸のパーツとか顔のパーツがかなり特徴的で、資料を見ても、見る角度によって結構印象が違ったので、そこを立体的に落とし込む事に苦労しました。

首元のストロー（ステアスイフトロー）の長さがどれくらいあるのか、アンダースーツのチョコレート部分の装甲の厚みや丸みは最後まで調整していきました。

特徴的なカップを連想させるアーマーやチョコとミルクを混ぜたようなカラーリングを再現

胸のマークも細かく再現

肩から伸びるストロー（ステアスイフトロー）

――確かにアンダースーツ側面のチョコレート部分はふわっとした感じになっていますね。また、ゴールドも印象的ですね。

hoodie氏：アンダースーツのゴールドなども調整を入れまして、アーマー部分の薄いゴールドのラインなどは彩色で表現をする予定になっています。

――ブーツ部分のゴールドと足先のゴールドの色彩も変えていますね。

hoodie氏：こちらも設定からある色合いですので、そこはしっかりと再現しております。

足先とブーツの色味の違いもしっかりと再現

――個人的に気になっていたのが、ヴラスタムギアについているフラッぺいずゴチゾウの大きさで、アーマーになるべく干渉しないようにデザインされているのでしょうか？

hoodie氏：設定デザインの都合上、フラッぺいずゴチゾウは背が高いので多少の動きの制限はありますが、遊んでいただく際に気にならないくらいのサイズ感に収まっているかと思います。

全体的なデザインとしては劇中のスーツを参考に立体化しておりますので、フィギュアとして大きなアレンジを入れることはせず劇中の姿を忠実に再現するようにしております。

印象的なフラッぺいずゴチゾウの造形も再現。ヴラスタムギアの中も虹色で表現されている

――また、付属品として今回はヴァレンバスターとチョコドンガンが付いてくるのでしょうか？

hoodie氏：はい。ヴァレンバスターとチョコドンガンに加えて、フラッぺいずゴチゾウの上の部分、フラッペ一郎を外した状態を再現できるパーツが付属しております。

そのため、ベルトの「フラッぺいずゴチゾウ」は劇中同様にフラッペ一郎を外して、ヴァレンバスターにセットすることができます。

武器であるヴァレンバスターとチョコドンガンが付属する

チョコドンガンは新規造形で板チョコのようなデザインが再現されている

hoodie氏：そして、本商品では別売りの「S.H.Figuarts 仮面ライダービターガヴ マーブルブレイクッキーフォーム」に対応した“サクッ”のエフェクトパーツが付属します。

――劇中でも「それ、爆発するよ」と言われたやつですね。

hoodie氏：はい。今回のエフェクトパーツも単なるペットシートではなく、しっかりと造形したものになっておりまして、各文字にクッキー模様のペットシートを挟み込むようになっています。

また、裏面にはジョイントを設けていますので別売りの「魂STAGE」でディスプレイすることができます。

『仮面ライダーガヴ』の印象的な擬音エフェクトが立体化

裏面にはジョイントが設けられ、別売りの「魂STAGE」につけてディスプレイも可能

別売りの「S.H.Figuarts 仮面ライダービターガヴ マーブルブレイクッキーフォーム」（魂ウェブ商店にて受注受付中）とあわせて劇中アクションを再現

――なるほど。『仮面ライダーガヴ』ならではの遊びですね。続いて可動に関して、ポイントなどはありますか？

hoodie氏：これまでのS.H.Figuarts 仮面ライダーガヴシリーズシリーズのノウハウを入れつつ堅実な可動となっておりますので、劇中のアクションを再現することができます。

各部可動で膝立ちアクションなども再現できる

――本商品を開発していく中で「この部分が難しかった」、「ここを見てほしい」などの苦労したポイント、注目ポイントを教えてください。

hoodie氏：そうですね。難しかったポイントは、ブラウンの色決めでしたね。本商品でのブラウンは「S.H.Figuarts 仮面ライダーヴァレン チョコドンフォーム」からかなり変えています。チョコドンフォームでは“ザ・チョコ”のような半光沢の色味の印象でしたが、フラッペカスタムはちょっと高級感があるチョコ、フラッペのシャーベット感がベースにありましたので、ここはかなり調整を重ねました。

3、4回ぐらい色を変えてもらい、試作品を見てみてやっと納得する色になったかと思います。

「仮面ライダーヴァレン フラッペカスタム」のチョコ部分の色味は何度も試作を重ねている

「S.H.Figuarts 仮面ライダーヴァレン チョコドンフォーム」(魂ウェブ商店受注終了）と比較すると質感や色味の違いがわかる

hoodie氏：こだわった部分はやはり付属の“サクッ”のフォントエフェクトパーツですね。今までエフェクトパーツとフィギュアを特定のポージングで並べる遊びはしやすかったと思うのですが、「仮面ライダーガヴ」の戦闘シーンに登場するフォントのエフェクトパーツは、S.H.Figuarts仮面ライダーシリーズの遊びの幅を広げる事ができると考え、商品化に取組みました。

――それを聞くと、「S.H.Figuarts ライズホッパー＆ライジングインパクトエフェクトセット」（魂ウェブ商店受注終了）にあった「ライジングインパクト」のエフェクトパーツを思い出しますね。

「S.H.Figuarts ライズホッパー＆ライジングインパクトエフェクトセット」に収録された「ライジングインパクト」エフェクトパーツ

hoodie氏：「S.H.Figuarts ライズホッパー＆ライジングインパクトエフェクトセット」の付属エフェクトパーツはペットシートのみだったので、今回のエフェクトパーツではディスプレイした際にも実際に戦わせるシーンをより深くできるかなと考え、「薄いペットシートではなく、厚く成形されたものにしたい」と思い、立体化することができました。

劇中でも“ムニュ”や“フワフワ”などのエフェクトが出てきた時に『仮面ライダーガヴ』の世界観が伝わり、それらがアクションに取り入れられていたので、S.H.Figuartsシリーズでも再現できるようにしました。

――最後にユーザーへのメッセージをお願いいたします。

hoodie氏：「S.H.Figuarts 仮面ライダーヴァレン フラッペカスタム＆『サクッ』とエフェクトパーツセット」が12月26日15時より魂ウェブ商店で予約が開始されます。ぜひお手に取っていただいて『仮面ライダーガヴ』のお菓子な世界観をS.H.Figuartsシリーズで楽しんでいただけたらと思います。

また、2025年11月に開催されました「TAMASHII NATION 2025」でも参考出展をさせていただきましたので、今後とも「S.H.Figuarts 仮面ライダーガヴ」シリーズを応援いただけますと幸いです。

――ありがとうございました。

「S.H.Figuarts 仮面ライダーガヴ ケーキングフォーム」（魂ウェブ商店受注終了）とディスプレイ

「S.H.figuarts 仮面ライダーガヴ ポッピングミフォーム」（一般販売）と「S.H.Figuarts 仮面ライダーヴラム プリンカスタム」（魂ウェブ商店受注終了）とディスプレイ

