【Figuarts Zero Touche Métallique ダブルマジンガー】 2026年1月8日 予約開始 2026年11月 発売予定 価格：29,700円

BANDAI SPIRITSは、フィギュア「Figuarts Zero Touche Métallique ダブルマジンガー」を2026年1月8日に予約受付を開始する。発売は2026年11月を予定し、価格は29,700円。

本商品は「マジンガーＺ」と「グレートマジンガー」をフィギュア化したもの。原型師・渕 知信氏による迫力の造形で立体化され、それぞれのマジンガーは独立しており、2体を自在に組み合わせて飾ることができる。

ダブルマジンガーの胸部放射版のレッド、グレートマジンガーが持つ剣「マジンガーブレード」刀身のシルバーと鍔のゴールドがメッキ仕上げとなっている。

「マジンガーZ」は台座を含む頭頂高約195mmで、必殺のブレストファイヤーを放つ雄々しいポーズが表現されている。「グレートマジンガー」は台座を含む頭頂高約210mmで、「マジンガーブレード」を振りかざした勇ましい姿が表現されている。

(C)Dynamic Planning