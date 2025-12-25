WOOD master

JVCケンウッドは、木の振動板を採用したVictorブランドのワイヤレスイヤフォン「WOOD master」の新ファームウェアを22日に公開。新たにK2テクノロジーを使用できるようになった。

「Victor Headphones」アプリ画面からアップデートすることでK2が使用可能になる。独自のデジタル高音質化技術K2テクノロジーは、接続する機器やコーデックに依存せず、オリジナルマスターに迫るクオリティでハイレゾ相当の高音質を再現するもの。ハイレゾ非対応コーデックのSBC、AACで接続していても、繊細で解像度の高い音質を実現できるという。

なお、このアップデートにより、音楽ボリューム全体の音量も上昇する。

WOOD masterは、新開発のハイブリッドWOODドライバーを搭載。木を原料とするパルプにアフリカンローズウッドを混ぜ合わせた振動板で、振動板面積を拡大し、サラウンド部は歪みを抑えるよう設計することによりリニアリティを向上させている。

高性能ICなどにより、世界最高クラスというノイズキャンセリング性能も実現。SN比の高いKnowles製マイクや、ハイブリッドWOODドライバーの解像度の高さとの相乗効果で、ANC性能を高めている。