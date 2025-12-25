「ラクなのにだらしなく見えない」「結局こればかり着てる」年末年始に頼れるチャンピオンの定番ウェア
年末年始は、外出にも部屋でのんびり過ごす日にも“着心地のいい定番ウェア”が便利だ。チャンピオンのスウェットやフーディは、丈夫でシルエットがきれいなことから普段づかいしやすく、冬に頼れるアイテムがそろっている。今回は、裏起毛の暖かいモデルからベーシックな定番まで、毎日のように着たくなる人気ウェアを厳選して紹介する。
【画像】「程よい厚みで年中着られる」「一枚持っておくと便利」チャンピオンの万能ウェア
●Champion トレーナー 長袖裏毛 刺繍 ワンポイントロゴ クルーネックスウェットシャツ ベーシック C3-W001Zメンズ
シンプルで合わせやすい定番クルーネック。ほどよい厚みでインナーにもアウターにも使いやすく、季節を問わず着回せる一枚だ。
＜おすすめポイント＞
ワンポイント刺繍のミニマルなデザイン
裏毛でロングシーズン着やすい
きれいめにもカジュアルにも合わせやすい
●Champion スウェット 長袖 裏起毛 COTTON USA スクリプトロゴ ハーフジップスウェットシャツC8-Y014Zメンズ
裏起毛で暖かく、首元のハーフジップがコーデのアクセントになる。ゆとりのあるシルエットでレイヤードも楽しめる。
＜おすすめポイント＞
裏起毛で冬でもしっかり暖かい
ハーフジップで着こなしの幅が広がる
スクリプトロゴがさりげなく主張
●[チャンピオン] パーカー 長袖 ワンポイントロゴ ジップフーデッドスウェットシャツ C3-W106Z メンズ
軽く羽織れる定番のジップフーディ。スウェット地の柔らかさがありつつ、すっきりした形で使い勝手が良い。
＜おすすめポイント＞
ジップタイプで脱ぎ着が簡単
裏毛で季節を問わず使いやすい
シンプルでデイリーに着回せる
●[チャンピオン] フルジップジャケット ボアフリース スクリプトロゴ刺繍 アウター ハイネック ベーシック C3-L616Z/C3-L616 メンズ
あたたかいボアフリースで、冬のアウターとして活躍する一枚だ。胸元のスクリプトロゴ刺繍がアクセントになり、カジュアルな雰囲気に仕上がる。
＜おすすめポイント＞
ボアフリースで防寒性が高い
ハイネックで首元まで暖かい
ロゴ刺繍が程よい存在感
●[チャンピオン] ロングパンツ Cotton USA ワンポイントロゴ C3-W201Z メンズ
柔らかく動きやすいスウェットパンツで、部屋着にも外出にも使いやすい。ワンポイントのロゴがさりげないアクセントになる。
＜おすすめポイント＞
Cotton USAの柔らかい履き心地
裾がすっきり見えるストレートライン
シンプルで着回しが利く
●[チャンピオン] ロングパンツ ジョグパンツ スウェット 裏起毛 11.5oz リバースウィーブロングパンツ C3-Q215 メンズ
厚みのある裏起毛とタフなリバースウィーブ仕様で、冬の外出にも向く一本だ。長く使える丈夫さと、ゆとりあるシルエットが魅力。
＜おすすめポイント＞
リバースウィーブの耐久性と形崩れしにくさ
裏起毛で暖かく冬に最適
ゆったり履けて動きやすい
チャンピオン（Champion）の定番ウェアは、着心地の良さとシルエットのきれいさを兼ね備え、季節を問わず活躍してくれる。スウェットやフーディ、冬向けのボアアウターなど、どれも長く使えるアイテムばかりだ。年末年始の外出やリラックスタイムに備えて、毎日着たくなる一着を選んでみては。
