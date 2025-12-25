滝沢眞規子 （C）ORICON NewS inc.

　モデルの滝沢眞規子（47）が24日、自身のインスタグラムを更新。昨日免許を取ったという長男（18）の運転姿を公開した。

【写真】「初運転には高級車すぎてビクビク」滝沢眞規子が公開した、免許取り立てで“左ハンドル”を運転する長男

　滝沢は「昨日免許を取ったばかりの息子の運転で命がけでクリスマスケーキを取りに行きます。アーメン。ハッピーホリデー」とコメントし、長男が運転席で“左ハンドル”を握るショットをアップ。そわそわした気持ちをうかがわせ、心配性な母親の一面を見せている。

　この投稿に、コメント欄には「命懸けケーキ、絶対美味しいですね」「デビューが左ハンドル　お姉ちゃんもデビューは左ハンドルでしたよね」「初運転には高級車すぎてビクビクしますね」「命がけで吹いてしまいました　ご安全に」などの声が集まっていた。