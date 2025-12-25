柔道メダリスト・篠原信一さん、“孫”抱っこの2ショット添え近況報告「可愛い」「メロメロですね」
シドニー五輪柔道銀メダリストで現在はタレント活動なども行う篠原信一さん（52）が23日、自身のインスタグラムを更新。孫を抱っこした2ショット写真を公開し、近況を報告した。
【写真】「可愛い」「メロメロですね」孫“抱っこ”の2ショットを披露した篠原信一さん
篠原さんは「泣くな〜明日はクリスマスイブやで 泣いたらサンタが来ないぞ」「オモチャで釣らないと泣かれる」とつづり、サンタ帽のスタンプを添えた自身の姿と、孫との触れ合いショットを投稿。
腕の中で孫を優しく抱き上げる様子や、寝転んだ篠原さんの上に孫が乗るほほ笑ましいカットが収められている。
コメント欄には「お孫さんがおられるのですね！可愛いですねぇ〜」「わぁ 可愛い」「身体が大きいので抱き方が安定感ありますね、近い将来寝技で負けるふりする姿を想像しちゃいます」「メロメロですね」「いいなあ〜幸せな気持ちになります」などの声が寄せられている。
【写真】「可愛い」「メロメロですね」孫“抱っこ”の2ショットを披露した篠原信一さん
篠原さんは「泣くな〜明日はクリスマスイブやで 泣いたらサンタが来ないぞ」「オモチャで釣らないと泣かれる」とつづり、サンタ帽のスタンプを添えた自身の姿と、孫との触れ合いショットを投稿。
腕の中で孫を優しく抱き上げる様子や、寝転んだ篠原さんの上に孫が乗るほほ笑ましいカットが収められている。
コメント欄には「お孫さんがおられるのですね！可愛いですねぇ〜」「わぁ 可愛い」「身体が大きいので抱き方が安定感ありますね、近い将来寝技で負けるふりする姿を想像しちゃいます」「メロメロですね」「いいなあ〜幸せな気持ちになります」などの声が寄せられている。