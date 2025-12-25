【コンラッド大阪】ニコライ バーグマンの世界を表現した苺アフタヌーンティー

コンラッド大阪の「40スカイバー＆ラウンジ」では、ニコライ バーグマン フラワーズ ＆ デザインとのコラボレーションによる「Blooms & Bites」ストロベリーアフタヌーンティーを開催中！2025年12月18日から2026年3月1日までの期間限定です。40階ロビーには、自然素材を生かした煌めくクリスマスツリーも登場。ニコライバーグマンの世界をスイーツでアートのように彩る、特別な冬のひとときを。

アートを味わう午後！ニコライバーグマンと綴る贅沢な時間



コンラッド大阪の象徴的な螺旋階段を模したスタンドには、ニコライ バーグマンの感性にインスピレーションを得た、宝石のようなスイーツとセイボリーが並びます。

旬のいちごやハーブと花々の香りを纏ったフルーツが、ボタニカル感豊かな装いでテーブルを華やかに彩ります。

テーブルのブリザードフラワーにときめきます！



テーブルに案内されると、そこには今回のコラボレーションのためにデザインされた、特別なプリザーブドフラワーアレンジメントが。1卓にひとつずつ飾られた鮮やかな赤の卓上フラワーアレンジメントが、ティータイムをより華やかに彩ってくれます。

今回は数量限定のコンラッド大阪ロゴ入り プリザーブドフラワーボックスとホリデーベア付きプラン。贅沢なテーブルコーディネートに心ときめきます。

「TWG Tea」の紅茶をフリーフローで





シンガポール創業のTWG Teaが誇る、最高級の茶葉とハンドメイドのブレンド。

特にこの季節にぴったりの「Red Christmas Tea」は、スパイスとフルーツの香りが華やかに弾け、心まで温めてくれる一杯です。一皿ごとに咲き誇るアートのようなお料理たちを、香り高い紅茶とともに。

螺旋階段に咲く、ジュエリーのようなスイーツ

《ルビーフラワー / 写真奥》

ストロベリーのやさしい甘さに、バラの香りが重なり、とても上品。中に忍ばせた金柑のジュレが、甘みの中に爽やかな余韻を残します。

《モスベリー / 写真右》

苔の質感を表現した抹茶の渋みが、中の甘酸っぱい苺ムースと最高の相性。土壌に見立てたクランブルのザクザク感も楽しくて、一口ごとに感動するおいしさでした。

《ベルベッドノワール / 写真左》

カカオで艶やかな漆黒のグラサージュを纏った黒のボックスチョコ。中はストロベリーチョコレートテリーヌの甘みと、ふわりと抜けるジャスミンの高貴な香り。

宝石箱を開けるときのような、ときめきをくれる一皿は、シェフのお勧めスイーツです。

自然の恵みを味わう、美しい仕立て

《フローラル / 写真右》

たまご型は、まるで可憐なつぼみのような、カモミールがふんわり香るストロベリームース。中のミントクリームとの出会いが新鮮で、最後の一口までワクワクするおいしさでした。

《パンプキンブレッセ / 写真奥》

カボチャの優しい甘みとマスカルポーネの酸味が、驚くほど相性抜群。ひらひらと舞うミモレットが目にも鮮やかで、一口ごとに幸せを感じるおいしさでした。

《ズワイガニとポルチーニクリーム / 写真左》

ピスタチオで表現された繊細な苔玉の中には、贅沢なズワイガニと香り高いポルチーニクリーム。カニの旨みと濃厚なクリーム、ピスタチオの香ばしさが重なりあい、至福の美味しさに！

まるで北欧に咲く花のよう

《サステナブルサーモンクレープ / 写真右》

ビーツとケールで美しく彩られたサーモンは、まるで丁寧にお化粧を施したお花のよう……！ひと口いただくと、モチモチとした食感のサーモンマリネの美味しさが口いっぱいに広がります。

《トリュフオーブンサンドイッチ / 写真中央》

五感で楽しむ、森の贅沢。ふわりと鼻をくすぐるトリュフの香りに包まれる「トリュフオーブンサンドイッチ」。鴨のリエットの深い旨みと、リコッタチーズの軽やかなコクが重なり合う、至福の美味しさです。

ガラスベースに咲く、食べるアレンジメント

《アキテーヌ産キャビアとカリフラワームース / 写真奥》

なめらかなムースの上に添えられたキャビアが、まるで雪景色の中に灯る小さな光のよう……。一口ごとに、海の恵みとカリフラワーの優しい甘さが広がります。

《ボタニカル / 写真中央》

「nb」のロゴが映える花のグラスアレンジメントを表現したスイーツ。中には、フレッシュなストロベリーとシャキシャキしたルバーブが閉じ込められています。グラスの透明感とともに、みずみずしい冬の味覚を！

まるで小さな菜園から摘んできたような、瑞々しい苺を食べ比べ



土に見立てた香ばしいピスタチオのクランブルの上に並ぶのは、徳島県産「さちのか」と福岡県産「あまおう」。2つのブランドいちごを贅沢に食べ比べできる、いちご好きにはたまらない一皿です。

お好みで練乳をトロリとかけてお召し上がりください。

※時期により、産地が異なります。

胡蝶蘭の香りを纏うスコーン



コンラッド大阪を象徴する胡蝶蘭の香りを纏わせて焼き上げたクラシックなスコーン。 サクッとした食感の後、ふわっと華やかな余韻が広がります。ストロベリージャムとクロテッドクリームを添えて。

心まで温まる、アートな一杯 “カプチーノ”



ニコライ バーグマンの華やかなアレンジメントを眺めながら、ハートのラテアートが描かれたカプチーノをいただきました。きめ細やかな泡の口当たりと、贅沢な空間が日常を忘れさせてくれます。

カプチーノも、もちろんフリーフローに含まれます。

ニコライ バーグマンデザインの美しいクリスマスツリー



ニコライ バーグマンが手がけた、特別なクリスマスツリー。神秘的なブルーモーメントの空を背に、レッドとゴールドの輝きが都会の夕景と重なり合います。

自然素材のサンゴミズキをベースにした繊細な装飾は、まるで一つの芸術品。光を受けてきらめく姿が、忘れられない美しいひとときを演出してくれました。展示は2025年12月26日まで。

ペストリーシェフ 児島大地氏



長年にわたりホテルや、ペストリーショップで経験を積まれた児島大地シェフ。シェフの磨かれた技術を生かした、素材の魅力が素直に伝わるスイーツが楽しめます。

ひと口で広がる豊かな味わいは、甘さや質感の調和が心地よく、思わずまた出かけたくなるおいしさ。季節ごとに変わるテーマが魅力で、訪れるたびに新しい発見があります。

日常を忘れる贅沢なひととき



大切な人と一緒に、目の前に広がる鮮やかな色彩と豊かな香りをぜひご体験下さい。この冬一番のご褒美をお楽しみください。

■コンラッド大阪×ニコライ バーグマン フラワーズ & デザイン

「Blooms & Bites」ストロベリーアフタヌーンティー

期間：2025年12月18日（木）～2026年3月1日（日）

時間：11:00～20:00 （L.O.18:00）

※ご利用は2時間制です。30分間隔でご予約をお受けいたします。

場所：40スカイバー＆ラウンジ（40階）

料金：お一人様8,500円、（オリジナルカクテル付き） 11,000円

（ニコライバーグマン オリジナルフラワーボックス、コンラッドホリデーベア付き）13,500円

■ コンラッド大阪

住所：大阪市北区中之島3-2-4 中之島フェスティバルタワー ウエスト

TEL：06-6222-0111

取材協力：コンラッド大阪