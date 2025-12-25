ある女の子の生後間もない頃と、2歳半になった頃の顔写真を並べた動画がTikTokに投稿され、その成長ぶりが話題になっています。投稿したのは、「【爆食JS】あおさん（＠aoao_83）」というアカウント名で娘の“あおちゃん”の食事風景をはじめとした日常を発信している、お母さん。わずか2年半の間に見せた少女の表情の変化に、「こんなに変わるものなの？」と驚きの声が寄せられました。



【写真】「顔変わりすぎ」…母も驚く2歳半の姿

この動画を投稿したきっかけについて、あおちゃんのお母さんは次のように話します。



「娘の顔が変わりすぎて、ビックリしたのがきっかけです。『でも実際は、身内以外の人から見たらそんなに変わったように見えないのかな？』と疑問に思って、軽い気持ちで動画を作ってみました」



改めて写真や動画を見返す中で、特に変化を感じたのは「目元と眉毛」だったといいます。



「生まれたての頃は、私にそっくりで“私に似たんだな”と思っていました。でも、成長するにつれてどんどんパパに似ていって。最近は逆に、周りから“ママに似てきたね”って言われるようになりました」



顔立ちだけでなく、日々の姿からも成長を感じる場面は多いといいます。特に印象に残っているのが、「食べる姿」だとか。



「娘はとにかく食べることが大好きな子で、モリモリ食べます。赤ちゃんの頃からミルクをたくさん飲んで、離乳食もよく食べていました。幼稚園くらいからは、“きれいに見える食べ方”を自分なりに研究し始めました」



ラーメンを噛み切らずに食べてみたり、大きく口を開けたり、お茶碗を持って食べてみたり…。試行錯誤する様子を、お母さんは温かく見守ってきたそう。現在8歳になった娘は、赤ちゃんの頃から変わらず「元気いっぱいで食べることが大好きな女の子」に成長しているといいます。



「【爆食JS】あおさん」のTikTokアカウントは、いまやフォロワー数20万人超の人気アカウント。投稿を見ているフォロワーからは、「これからもすくすく成長してね」と優しく声をかけてもらうことが多いと話します。



特に今回の投稿には、「赤ちゃんって本当に顔変わるよね」「うちの子も全然違う顔になった」といった共感の声が多数寄せられました。



「反響が多くて、『やっぱり顔が変わったんだな』って思いました。親バカですが、どちらの顔も可愛くて大好きです」



成長を振り返るきっかけとなった今回の投稿。最後に、お母さんは娘への思いをこう語ります。



「何ごとにも一生懸命取り組んで、元気で優しい子に育ってほしいです」