＜箸の持ち方で育ちが分かる？＞「子どもの所作は親の評価」早く別れればいいのに…！【第2話まんが】
私はヨウコ。息子のケイは大学2年生、娘のキヨラは高校2年生です。ある休日の午後、息子が大学の課題を一緒にすると言って彼女のリナさんを家に連れてきました。夫が誘ってその後みんなで一緒に焼肉店に行ったのですが、箸やお茶碗の持ち方がまるでなっていないリナさん。しかもリアクションがいちいち大げさでうるさいのです。息子の彼女にいろいろ求めるタイプではない私でも、リナさんに対しては「ないな……」と思ってしまったのでした。
「お箸なんてバッテン箸になっていたし、お茶碗もありえない持ち方で！ 食事の仕方には育ちが出るのよ？ 服装も派手だし、何？ あの爪。いったいご両親からどんな躾をされてきたのかしら……」私はリナさんへの愚痴が止まりません。
いまいちわかっていなさそうな娘にも、私はきっちりクギを刺します。「キヨラ！ あなたもよそのお家にお邪魔したときは、くれぐれも気を付けてよね？ どんな育て方をされたんだろうって、すべて親の評価としてかえってくるんだから」
その場から息子とリナさんがいなくなった途端、リナさんに対して思っていたことが口からあふれ出てきました。本人に直接注意してしまうとリナさんが気を悪くするかもしれないし、食事の雰囲気が台無しになってしまいます。だから我慢していたのです。むしろここまで我慢したことを褒めてほしいくらいです。
わが子であれば、とっくのとうに叱っていた。それくらい酷い所作でした。夫が柔らかい口調でその場をおさめてくれましたが、私はあんな彼女とは早く別れてほしいと願ってしまったのでした。
原案・ママスタ 脚本・渡辺多絵 編集・井伊テレ子
「お箸なんてバッテン箸になっていたし、お茶碗もありえない持ち方で！ 食事の仕方には育ちが出るのよ？ 服装も派手だし、何？ あの爪。いったいご両親からどんな躾をされてきたのかしら……」私はリナさんへの愚痴が止まりません。
いまいちわかっていなさそうな娘にも、私はきっちりクギを刺します。「キヨラ！ あなたもよそのお家にお邪魔したときは、くれぐれも気を付けてよね？ どんな育て方をされたんだろうって、すべて親の評価としてかえってくるんだから」
その場から息子とリナさんがいなくなった途端、リナさんに対して思っていたことが口からあふれ出てきました。本人に直接注意してしまうとリナさんが気を悪くするかもしれないし、食事の雰囲気が台無しになってしまいます。だから我慢していたのです。むしろここまで我慢したことを褒めてほしいくらいです。
わが子であれば、とっくのとうに叱っていた。それくらい酷い所作でした。夫が柔らかい口調でその場をおさめてくれましたが、私はあんな彼女とは早く別れてほしいと願ってしまったのでした。
原案・ママスタ 脚本・渡辺多絵 編集・井伊テレ子