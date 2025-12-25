¡Ö²¶¤¬¥ª¡¼¥À¡¼¤òÁÈ¤ó¤Ç¤¤¿¡×¡¡ÀîÀ¥¹¸¤¬Éð¼Ô¿Ì¤¤¤·¤¿¾®µ×ÊÝ´ÆÆÄ¤Î³Ð¸ç¡¡¡Ö5¡¦2¡×·àÂÇ¤è¤êµ²±¤Ë»Ä¤ëÉé¤±¤¿¤é½ª¤ï¤ê¤Î·è¾¡ÂÇ¡¡¡Ú¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡¦¥×¥ì¡¼¥Ð¥Ã¥¯¡Û
¡¡¡Ú¥×¥ì¡¼¥Ð¥Ã¥¯2025¡¦ÀîÀ¥¹¸ÊÔ¡Û
¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤ÎÁª¼ê¤¬¡¢º£¥·¡¼¥º¥ó¤ÎÌ¾¾ìÌÌ¤ò¿¶¤êÊÖ¤ëÇ¯Ëö¹±Îã¤Î¥×¥ì¡¼¥Ð¥Ã¥¯´ë²è¡ÖÂëÀï»Î¤¢¤Î¥×¥ì¡¼¡×¡£º£²ó¤Ï¥Á¡¼¥à¤Î´íµ¡¤ò´öÅÙ¤Èµß¤Ã¤¿ÀîÀ¥¹¸ÆâÌî¼ê¡Ê28¡Ë¤ÎÅÐ¾ì¤Ç¤¹¡£Áª¤ó¤Ç¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢Ã¯¤â¤¬Ì¾¥·¡¼¥ó¤Ëµó¤²¤ëÅÁÀâ¤ÎµÕÅ¾¥µ¥è¥Ê¥éÂÇ¡Ä¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¶ÛÇ÷¤Î¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¥·¥ê¡¼¥º¡ÊCS¡Ë¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¡ÊS¡ËÂè6Àï¤Î·è¾¡ÂÇ¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡¡þ¡¡¡¡¡¡¡þ¡¡¡¡¡¡¡þ
¡¡¡Ö³§¤µ¤ó¤Ë¸À¤ï¤ì¤ë¤Î¤Ï5·î2Æü¡Ê¥í¥Ã¥ÆÀï¡Ë¤Ç¤¹¤Í¡£¡Ø¤è¤¯ÂÇ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¡Ù¤È¤«¸À¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢ËÍÅª¤Ë¤ÏCS¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤ÎÃ£¡Ê¹§ÂÀ¡ËÅê¼ê¤«¤éÂÇ¤Ã¤¿¥é¥¤¥ÈÁ°¥Ò¥Ã¥È¤¬ËÍ¤Ï¤¹¤´¤¯°õ¾Ý¿¼¤¤¤Ç¤¹¡×
¡¡ÆüËÜ¥Ï¥à¤È¤ÎCS¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ëS¡Ê¤ß¤º¤Û¥Ú¥¤¥Ú¥¤¥É¡¼¥à¡Ë¤Ï2Ï¢¾¡¡£¥¢¥É¥Ð¥ó¥Æ¡¼¥¸¤Î1¾¡¤Ë²Ã¤¨¡¢°ìµ¤¤Ë²¦¼ê¤ò¤«¤±¤¿¡£Ã¯¤â¤¬ÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¿Ê½Ð¤ò¿®¤¸¤Æµ¿¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤³¤«¤é¤Þ¤µ¤«¤Î3Ï¢ÇÔ¡£Éé¤±¤¿¤é½ª¤ï¤ê¤ÈµÕ¤ËÄÉ¤¤µÍ¤á¤é¤ì¡¢10·î20Æü¤ÎºÇ½ªÂè6Àï¤ËÁ´¤Æ¤ÏÂ÷¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¤½¤ÎÆü¤ÎÄ«¡¢ÀîÀ¥¤Ï2ÈÖÍ··â¤Ç¥¹¥¿¥á¥óµ¯ÍÑ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤òÃÎ¤Ã¤¿¡£Âè3Àï¤Ç°ËÆ£Âç³¤¤È¤Î¹¥ÁêÀ¤òÇã¤ï¤ì¤Æ¥¹¥¿¥á¥ó½Ð¾ì¡£1°ÂÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿¤¬¡¢¥Á¡¼¥à¤ÏÎíÉõÉé¤±¤ò¤òµÊ¤·¤¿¡£Âè4¡¢5Àï¤Ï½Ð¾ìµ¡²ñ¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢Âç°ìÈÖ¤ÇÂçÌò¤òÂ÷¤µ¤ì¤¿¡£»î¹çÁ°¤Î¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤Ç¾®µ×ÊÝÍµµª´ÆÆÄ¤Î³Ð¸ç¤òÊ¹¤¡¢Éð¼Ô¿Ì¤¤¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö»î¹çÁ°¤Ë´ÆÆÄ¤¬¡Ø¤³¤Î1Ç¯¡¢¸å²ù¤¬¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë²¶¤¬¥ª¡¼¥À¡¼¤òÁÈ¤ó¤Ç¤¤¿¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢ËÍ¤¬¥¹¥¿¥á¥ó¤À¤Ã¤¿¡£¤¹¤´¤¯¤¦¤ì¤·¤¯»×¤Ã¤¿¤Î¤ÈÆ±»þ¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤ä¤ë¤¾¤È¡£´ÆÆÄ¤¬¤½¤¦¤¤¤¦È¯¸À¤ò¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ïº£Æü¤Î¥¹¥¿¥á¥ó¤Ë¤ÏÈó¾ï¤ËÀÕÇ¤¤¬¤¢¤ë¤·¡¢¤¹¤´¤¤´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡1ÅÀ¤òÀèÀ©¤·¤¿Ä¾¸å¤Î3²ó2»à»°ÎÝ¡£¡ÖYAH¡¡YAH¡¡YAH¡×¤ÎÂç¹ç¾§¤¬¶Á¤¯Ãæ¡¢ÃæÈô¤ËÅÝ¤ì¤¿¡£Æ±ÅÀ¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤«¤ì¡¢5²ó2»àËþÎÝ¡£ºÆ¤Ó¥Á¥ã¥ó¥¹¤ÇËÜµòÃÏ¤ÏÂç´¿À¼¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¡£
¡¡¡ÖÁ°¤ÎÂÇÀÊ¤Ç¥»¥ó¥¿¡¼¥Õ¥é¥¤¤òÂÇ¤Ã¤¿»þ¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ÎYAH¡¡YAH¡¡YAH¤«¤é¤Î¤¿¤áÂ©¤¬¤¹¤´¤«¤Ã¤¿¡£¤Þ¤¿¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ç²ó¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤³¤³¤·¤«¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤¿¡×¡£Ã£¹§ÂÀ¤ËÂÐ¤·¡¢½éµå¤Î¥ï¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É¤Î¥Õ¥©¡¼¥¯¤ò¸«Æ¨¤·¡¢2µåÌÜ¤Ï¿¿¤Ã¤¹¤°¤Ç¥¹¥È¥é¥¤¥¯¤ò¼è¤é¤ì¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢3µåÌÜ¤Î¥Õ¥©¡¼¥¯¤À¤Ã¤¿¡£¡Ö¥Õ¥©¡¼¥¯¤¬ÆÀÅÀ·÷¤Ç¤Ï¤¹¤´¤¯Â¿¤¤¤È¤¤¤¦¥¤¥á¡¼¥¸¤À¤Ã¤¿¡£ÁÀ¤Ã¤Æ¤Ï¤Ê¤¤¤±¤É¡¢´Å¤¯Íè¤¿¤é¤·¤Ã¤«¤ê¿¶¤Ã¤Æ¤¤¤³¤¦¤È¤¤¤¦¥¤¥á¡¼¥¸¤À¤Ã¤¿¡£´Å¤¤µå¤ò°ìÈ¯¤Ç»ÅÎ±¤á¤é¤ì¤¿¡×
¡¡±¦Á°¤ÇÃÆ¤ó¤À¡£ÃÍÀé¶â¤Î¾¡¤Á±Û¤·¤ÎÅ¬»þÂÇ¡£°ìÎÝ¥Ù¡¼¥¹¾å¤Ç¤Ï¥Ù¥ó¥Á¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¥ÉÇÉ¼ê¤Ê¥¬¥Ã¥Ä¥Ý¡¼¥º¤ò·«¤êÊÖ¤·¤¿¡£¡Ö¤¢¤Î»þ¤Ïµ²±¤¬Á´¤¯¤Ê¤¯¤Æ¡¢¥×¥Ä¥Ã¤ÈÀÚ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£±ÇÁü¤ò¸«ÊÖ¤·¤Æ¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤À¤Ê¤È¡£¤½¤ì¤À¤±¶½Ê³¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¤¹¤´¤¯½¸Ãæ¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈºòÆü¤Î¤³¤È¤Î¤è¤¦¤Ë¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡1ÅÀº¹¤È¶ÛÇ÷¤·¤¿Å¸³«¤¬Â³¤¯Ãæ¡¢ÀîÀ¥¤Ï¥²¡¼¥à¥»¥Ã¥È¤Þ¤ÇÍ··â¤ò¼é¤êÂ³¤±¤¿¡£¡Ö¤¢¤Þ¤ê³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤¹¤´¤¯½¸Ãæ¤·¤Æ¤¤¤Æ¡£¾¡¤Ã¤¿¤é¼¡¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤¬¤¢¤ë¤±¤É¡¢Éé¤±¤¿¤é½ª¤ï¤ê¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡£¤È¤Ë¤«¤¯Áá¤¯¤³¤Î¤Þ¤Þ»î¹ç¤¬½ª¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡£»Ø´ø´±¤Î¥¹¥¿¥á¥ó»ØÌ¾¤Ë¸«»ö¤Ë±þ¤¨¡¢µ¤¤Å¤¤¤¿¤é´¿´î¤ÎÎØ¤Ë²Ã¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¾®µ×ÊÝ´ÆÆÄ¤«¤éº£µ¨¤Î¥¿¡¼¥Ë¥ó¥°¥Ý¥¤¥ó¥È¤È¾Î¤µ¤ì¤¿5·î2Æü¤Î¥í¥Ã¥ÆÀï¡Ê¤ß¤º¤Û¥Ú¥¤¥Ú¥¤¥É¡¼¥à¡Ë¤ÎÂåÂÇµÕÅ¾¥µ¥è¥Ê¥éÂÇ¡£¤½¤·¤ÆCSÂè6Àï¤Ç¤Î·è¾¡ÂÇ¡£¤É¤Á¤é¤â¥Õ¥¡¥ó¤ÎÇ¾Î¢¤Ë¿¼¤¯¹ï¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢ÀîÀ¥¤¬à¥³¥È¥¤¥Áá¤Ë¸å¼Ô¤òÁª¤ó¤À¤Î¤Ï¡ÖÃ»´ü·èÀï¤Ç¤³¤Î»î¹ç¤ÇÉé¤±¤¿¤é½ª¤ï¤ê¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ç·è¾¡ÂÇ¤òÂÇ¤Æ¤¿¤Î¤Ï¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç¤â²ÁÃÍ¤Î¤¢¤ëÆü¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¦¤«¤é¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£ÀîÀ¥¤Î°ìÂÇ¤ÇÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¿Ê½Ð¤ò·è¤á¤¿¥Á¡¼¥à¤Ï¡¢°ìµ¤¤ËÆüËÜ°ì¤Þ¤Ç¾å¤êµÍ¤á¤¿¡£
¡Ê¾®ÈªÂç¸ç¡Ë