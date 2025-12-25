¡Ö»Å³Ý¤±¤¬¡ª¡ª¡×Ãæ¿¹ÌÀºÚ¥¤¥ó¥¹¥¿½éÅê¹Æ¤«¤é4Ï¢Åê¡¢·Ò¤²¤ë¤È¡Ä¡Öº£µ¤¤¬¤Ä¤¤¤¿¤ï¡×¡Ö¥·¥Ã¥«¥ê¤ÈÀ°¤¨¤Æ¤¤Æ¤ë¡×¡Ö¤¹¤ó¤´¤¤»þÂå¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤â¤ó¤À¡×
¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤Ø¥×¥ì¥¼¥ó¥È
¡¡²Î¼ê¤ÎÃæ¿¹ÌÀºÚ(60)¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò½é¹¹¿·¡£Åê¹Æ¤·¤¿¥â¥Î¥¯¥í¼Ì¿¿¤¬È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡8·î8Æü¤Î³«Àß°ÊÍè¡¢Åê¹Æ¤Ï¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥º¤Î¤ß¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢½é¤ÎËÜÅê¹Æ¤Ç¡ÖAKINA NAKAMORI¡¡àMerry Christmas, My Heartá2025.12.24¡¡Digital Release¡×¤È½é¤á¤Æºî¶Ê¤·¤¿¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥½¥ó¥°¡ÖMerry Christmas, My Heart¡×¤ÎÇÛ¿®¤òÅÁ¤¨¡¢¤Ò¤ç¤Ã¤³¤ê´é¤ò½Ð¤¹¥â¥Î¥¯¥í¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£¤µ¤é¤ËÆ±¤¸ÆâÍÆ¤ÎÅê¹Æ¤ò3Ï¢Åê¡£Ê¬³ä¤µ¤ì¤¿¼Ì¿¿¤Ç¡¢3¤Ä¤ÎÅê¹Æ¤¬ÊÂ¤Ö¤È1Ëç¤Ë¤Ê¤ë¥®¥ß¥Ã¥¯¤ò¸«¤»¤¿¡£¡¡¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥¤¥Ö¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿¥æ¡¼¥â¥¢¤Î¤¢¤ë¼Ì¿¿¤Ë¡Öº£µ¤¤¬¤Ä¤¤¤¿¤ï¡×¡Ö¤¢¤é¡Á¤¤¤Ä¤Î´Ö¤Ë¤«¥¤¥ó¥¹¥¿¤Ë¿·¤¿¤Ê¤ª¼Ì¿¿¤¬¡×¡Ö»Å³Ý¤±¤¬¡ª¡ª¡×¡Ö¥·¥Ã¥«¥ê¤ÈÀ°¤¨¤Æ¤¤Æ¤ë¡×¡Ö²¿¤è¤êÌÀºÚÍÍ¤¬ËÜÅö¤Ë¸µµ¤¤½¤¦¤ÊÀ¼¤Ç´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ê¤¡¡Ä¡×¡ÖºÇ¹¬¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¤¹¤ó¤´¤¤»þÂå¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤â¤ó¤À¡×¤ÈàÌÀºÚ¹ßÎ×á¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤¬Ê¨¤Î©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£